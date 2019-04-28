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В Житомирской области выпал огромный град

В Житомирской области выпал огромный град (4 новости)

«Водители Житомирской области жаловались на затруднения на дорогах»

Накануне Пасхи погода в большинстве областей Украины была почти летней. А вот 28 апреля погода значительно испортилась. Карпаты припорошило снегом, а в Коростене, что в Житомирской области, выпал град.

На горе Поп Иван Черногорский – облачно, снежно и ветрено. Температура воздуха выше трех градусов тепла не поднималась.

В сеть также выложили видео из Коростеня. Из записи видеорегистратора видно, что град был таким сильным и обильным, что машины на трассе даже остановились переждать непогоду.

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Град на Житомирщине на Пасху: видео

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Голос.UA Голос.UA  ·  28.04.19, 17:07 На Житомирщине, в Коростенском районе, сегодня выпал огромный град. Об этом сообщили водители, ставшие свидетелями непогоды, передает Униан. Очевидцы говорят о том, что местами градом буквально "завалило",…
ForUm ForUm  ·  28.04.19, 17:13 В воскресенье, 28 апреля, в Житомирской области выпал обильный град, который заставил остановиться проезжающие по трассе авто.Очевидцы непогоды выложили видео в Youtube.По словам свидетелей,…
Факты Факты  ·  28.04.19, 17:31 Водители Житомирской области жаловались на затруднения на дорогах
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