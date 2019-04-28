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В Житомирской области выпал огромный град (4 новости) «Водители Житомирской области жаловались на затруднения на дорогах»

Накануне Пасхи погода в большинстве областей Украины была почти летней. А вот 28 апреля погода значительно испортилась. Карпаты припорошило снегом, а в Коростене, что в Житомирской области, выпал град.

На горе Поп Иван Черногорский – облачно, снежно и ветрено. Температура воздуха выше трех градусов тепла не поднималась.

В сеть также выложили видео из Коростеня. Из записи видеорегистратора видно, что град был таким сильным и обильным, что машины на трассе даже остановились переждать непогоду.

Мокрый снег, дождь и сильный ветер: какой будет погода - карта

Град на Житомирщине на Пасху: видео