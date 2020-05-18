  1. Главная
  2. Новости
  3. В Житомирской области заявили, что фиксируют "рост динамики заражения коронавирусом"
УНН УНН ·
· Область · Результат · Коронавирус · COVID-19
В Житомирской области заявили, что фиксируют &quot;рост динамики заражения коронавирусом&quot;

В Житомирской области заявили, что фиксируют "рост динамики заражения коронавирусом" (3 новости)

«В целом на Житомирщине новую коронавирусную инфекцию подхватили 564 человека»

По состоянию на 22:30 17 мая, по результатам лабораторного исследования 242 проб, количество больных COVID-19 в Житомирской области выросло на 18 человек, 7 повторных проб уже инфицированных жителей Любарского района, Бердичева, Коростеня и Житомира показали наличие болезни в организме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко.

По данным Житомирского областного лабцентру, фиксируется рост динамики заражения коронавируса. Особенно, это заметно среди жителей Любарского района - 15 новых случаев. При этом, количество оправилась от коронавирусной болезни выросло на 9 человек - это жители Андрушевки и Ружин.

Суммарная численность заражений составляет 564 человека. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 189 человек, в Коростене - 100 и в Бердичеве - 92.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  18.05.20, 00:55 В целом на Житомирщине новую коронавирусную инфекцию подхватили 564 человека.
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 01:57 В Житомирской области 17 мая подтвердили 18 новых случаев коронавируса, 15 из которых в одном районе. Всего в области обнаружили 564 заражения.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Житомирщине фиксируют &quot;увеличение динамики заражений COVID-19&quot;

На Житомирщине фиксируют "увеличение динамики заражений COVID-19"
МИД Ливии выразил протест представителю ООН

МИД Ливии выразил протест представителю ООН
Вещи, которые нельзя хранить под кроватью

Вещи, которые нельзя хранить под кроватью
Бельгийские медики устроили “коридор позора” премьер-министру

Бельгийские медики устроили “коридор позора” премьер-министру
Суд заочно заарештував підозрюваного у справі про вбивство силовиків на Майдані

Суд заочно заарештував підозрюваного у справі про вбивство силовиків на…
В США считают, что Китай намеренно &quot;разослал свой вирус&quot; по миру

В США считают, что Китай намеренно "разослал свой вирус" по…
Регина Збарская: история самой скандальной манекенщицы СССР

Регина Збарская: история самой скандальной манекенщицы СССР
В Ровенской области подтвердили еще более двух десятков случаев коронавируса: пациентам от 8 до 82 лет

В Ровенской области подтвердили еще более двух десятков случаев коронавируса:…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.