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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 15:19
· Населенный пункт · Пресс-служба · Погибший · Грузовик · Результат
В зоне ООС подорвался грузовик с украинскими военными, есть погибший

В зоне ООС подорвался грузовик с украинскими военными, есть погибший (8 новостей)

«В результате взрыва один военный погиб, другой получил тяжелые травмы»

В районе населенного пункта Золотое-4 подорвался грузовик одного из подразделений Объединенных сил, в результате чего погиб военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Отмечается, что в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. На месте взрыва работает следственная рабочая группа, которая с'выясняет все обстоятельства происшествия.

РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе утром 5 января в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв Водяное. Обстрел велся с 6:10 до 6:30 минометами калибра 82 мм (8 мин), которые, согласно Минских договоренностей должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.

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Обновлено в 14:14 Один украинский военнослужащий погиб и еще один тяжело ранен в результате подрыва на мине в воскресенье грузового автомобиля Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Обновлено в 15:19 Именно в это время их грузовой автомобиль ГАЗ-66 вероятно наехал на противотанковую мину ТМ-62 и подорвался.

ФОТО К НОВОСТИ: «В зоне ООС подорвался грузовик с украинскими военными, есть погибший»
Фото Возле Золотого-4 подорвался грузовик с украинскими военными, есть погибший
Фото Возле Золотого подорвался военный грузовик, есть жертвы
Фото На Донбассе подорвался грузовик: погиб военный, есть раненый
Фото В зоне ООС подорвался грузовик с украинскими военными, есть погибший
Фото На Донбассе на мине подорвался грузовик, погиб украинский военный
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