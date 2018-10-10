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Вадим Новинский: Главное слово - диалог

Вадим Новинский: Главное слово - диалог (3 новости)

«Возвращение российской делегации в ПАСЕ могло бы способствовать решению военного конфликта на востоке Украины. Об этом отметил в комментарии Newsone…»

Возвращение российской делегации в ПАСЕ могло бы способствовать решению военного конфликта на востоке Украины. Об этом отметил в комментарии Newsone народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, который в составе украинской делегации находился в Страсбурге, где проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. «Парламентская ассамблея Совета Европы может стать уникальной площадкой для начала диалога между парламентариями России и Украины. Эту точку зрения поддерживают и большинство делегаций, присутствующих в ПАСЕ. Если российская делегация вернется, будет лучше приступать к диалогу и поиску компромисса на разумных условиях», - уточнил лидер Партии мира. «Аргументы "за" и "против" от делегаций разные. Наблюдается тенденция, что представители Прибалтики в основном против, представители стран старой Европы - за. Делегация Великобритании озвучила такое мнение: "Нельзя закрываться от России. Украине и Западной Европе пора начинать диалог с РФ." По моему мнению, лучше всего это могут сделать как раз парламентарии и депутаты. Главным решением, волнующего всех вопроса, есть диалог», - прокомментировал Новинский. Источник: https://apostrophe.ua/news/politics/2018-10-09/vozvraschenie-rossii-v-pase-syigralo-byi-na-ruku-ukraine-novinskiy-nazval-prichinyi/142971

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Багнет Багнет  ·  10.10.18, 16:12 Возвращение российской делегации в ПАСЕ могло бы способствовать решению военного конфликта на востоке Украины. Об этом отметил в комментарии Newsone народный депутат от фракции “Оппозиционный блок”…
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