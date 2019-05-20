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Вадим Новинский: Оппоблок поддержит все мирные инициативы Владимира Зеленского

Вадим Новинский: Оппоблок поддержит все мирные инициативы Владимира Зеленского (5 новостей)

«Об этом заявил лидер фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский, комментируя инаугурационную речь президента Владимира Зеленского»

Об этом заявил лидер фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский, комментируя инаугурационную речь президента Владимира Зеленского. Об этом пишет КП в Украине. "Наша фракция первой встала и начала аплодировать заявлению Владимира Зеленского о том, что его главная задача – установить твердый мир и обменять пленных. И ради этого он готов на непопулярные шаги. И если президент действительно пойдет по этому пути, а не будет его симулировать, как его предшественник, ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК полностью поддержит главу государства". Для этого, по мнению Вадима Новинского, необходимо вступить в прямой диалог с ДНР, ЛНР и Москвой, к чему вот уже пять лет призывает ОППОБЛОК. "Компромисс — это признак мудрости, и он должен и может быть достигнут на основе наших национальных интересов", - подчеркнул Вадим Новинский. Для достижения мира, по мнению главы фракции ОППОБЛОКА, необходимо принять давно обещанные властью законы. "Мы будем настаивать на рассмотрении парламентом в ближайшее время пакета законопроектов о выполнении Минских соглашений. ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК разработал 11 законопроектов – об амнистии, об интеграции Донбасса, о возобновлении социального обеспечения жителей региона и др." По словам лидера оппозиции, ОППОБЛОКУ близка и позиция Владимира Зеленского в том, что касается объединения общества. "Для этого парламенту необходимо принимать законы, которые будут предотвращать и урегулировать социальные конфликты. Мы поддерживаем и принятие во втором чтении Избирательного кодекса с открытыми партийными списками. На ближайшем заседании парламента 28 мая необходимо начать рассматривать поправки к нему и проголосовать его". "Речь Владимира Зеленского была честной и откровенной, он говорил как человек, неискушенный в политике. Даже если он будет ошибаться, но искренне, народ примет его ошибки, политическая ложь за последние пять лет стала для общества неприемлемой". Как заявил Вадим НОВИНСКИЙ, ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК готов к досрочным парламентским выборам, о старте которых заявил Владимир Зеленский с трибуны парламента. "Это политическое решение. Но действующий созыв парламента полностью себя дискредитировал перед народом, лишился его поддержки, а с ней - и легитимности. Выборы – это демократическая процедура, давайте спросим у народа, кому он доверяет и честно проведем их. Но мы считаем, что даже в этом случае мотивационная часть Указа президента о роспуске парламента из-за отсутствия коалиции должна быть безупречной с точки зрения Конституции. И главе государства как гаранту Конституции стоит начинать выполнять свои полномочия с четкого выполнения Основного Закона", - резюмировал Вадим Новинский.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вадим Новинский: Оппоблок поддержит все мирные инициативы Владимира Зеленского»
Фото Новинский: "Оппоблок" готов к досрочным выборам
Фото Фракция ОБ готова поддержать все мирные инициативы Зеленского, – Новинский
Фото Вадим Новинский: Оппоблок поддержит все мирные инициативы Владимира Зеленского
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  20.05.19, 14:05 Глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил о готовности политсилы к досрочным выборам парламента. Об этом он сказал, комментируя инаугурационную речь президента Владимира Зеленского 20…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  20.05.19, 14:21 Об этом заявил лидер фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский, комментируя инаугурационную речь президента Владимира Зеленского.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  20.05.19, 14:41 Председатель фракции "Оппозиционный блок" (ОБ) в Верховной Раде Украины Вадим Новинский, комментируя инаугурационную речь Президента Владимира Зеленского, заявил, что его фракция готова поддержать все…
UAinfo UAinfo  ·  20.05.19, 14:56 По мнению Новинского, необходимо вступить в прямой диалог с так называемыми "ДНР", "ЛНР" и Москвой, к чему вот уже пять лет призывает Оппоблок
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