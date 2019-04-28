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Политика
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 20:26
· Боевые действия · Восток Украины · Благодатный огонь
Вадим Новинский сообщил о том, что Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс

Вадим Новинский сообщил о том, что Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс (7 новостей)

«Вадим Новинский считает, что для людей по ту сторону линии размежевания это возможность иметь чувство сопричастности к великому Празднику»

«Впервые с 2014 года - с начала боевых действий на Востоке Украины - Благодатный Огонь, привезённый в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк. Это сигнал нашим братьям и соотечественникам, находящимся на неподконтрольной Киеву территории: мы остаёмся едиными, как бы нас не пытались разъединить». Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский. Он уверен, что для людей по ту сторону линии размежевания это возможность иметь чувство сопричастности к великому Празднику, ощущать единство со своими братьями в рамках единой Церкви. «Украинская Православная Церковь играет важную роль в процессе объединения страны. Донецкая и Мариупольская епархия продолжает оставаться единой - несмотря на продолжающиеся боевые действия на Донбассе. Но именно с духовного единения должно начаться реальное объединение страны», отмечает политик. Также Новинский считает, что такие шаги могут дать намного больше для достижения мира, чем заявления политиков, упражняющихся в красноречии вместо конкретных дел. «Весть о Воскресении Христа и сопровождающие его чудеса несут мир и любовь, объединяя верующих, а не углубляя вражду между гражданами одного государства. Именно с таких шагов начинается процесс преодоления противостояния, начинается путь к Миру».

Обновлено в 19:50 Вадим Новинский считает, что для людей по ту сторону линии размежевания это возможность иметь чувство сопричастности к великому Празднику.

Обновлено в 20:26 Впервые с начала боевых действий на Донбассе, Благодатный огонь, привезенный в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк, сообщил народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вадим Новинский сообщил о том, что Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс»
Фото Вадим Новинский сообщил о том, что Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс
Фото Вадим Новинский сообщил о том, что Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс
Фото Вадим Новинский сообщил, что Благодатный огонь доставили на неконтролируемый Донбасс
Фото Вадим Новинский сообщил, что Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс
Фото Впервые с 2014 года Благодатный огонь был передан в Донецк – Новинский
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UAinfo UAinfo  ·  28.04.19, 17:56 «Впервые с 2014 года – с начала боевых действий на Востоке Украины – Благодатный Огонь, привезённый в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.04.19, 18:14 "Впервые с 2014 года - с начала боевых действий на Востоке Украины - Благодатный Огонь, привезённый в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк. Это сигнал нашим братьям и соотечественникам, находящимся…
Комментарии Комментарии  ·  28.04.19, 19:29 Вадим Новинский сообщил о том, что Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс "Впервые с 2014 года - с начала боевых действий на Востоке Украины - Благодатный Огонь, привезённый в Киев…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  28.04.19, 19:50 Вадим Новинский считает, что для людей по ту сторону линии размежевания это возможность иметь чувство сопричастности к великому Празднику.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.04.19, 20:26 Впервые с начала боевых действий на Донбассе, Благодатный огонь, привезенный в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк, сообщил народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский.
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