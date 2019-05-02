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Капитал Капитал · · Обновлено в 14:27
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Вадим Новинский вместе с единомышленниками возложили цветы возле дома Профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года

Вадим Новинский вместе с единомышленниками возложили цветы возле дома Профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года (7 новостей)

«Утро пятой годовщины одной из самых жестоких и нерасследованных трагедий в современной истории Одессы и Украины Вадим Новинский и члены…»

Утро пятой годовщины одной из самых жестоких и не расследованных трагедий в современной истории Одессы и Украины Вадим Новинский и члены его команды провели на Куликовом поле, говорится в сообщении «Оппозиционного Блока» в Фейсбук. Здесь в здании Дома Профсоюзов пять лет назад нашли свою жуткую смерть почти 50 человек. Еще столько же все эти годы без обвинительных приговоров находятся в следственных изоляторах Одессы, Николаева и Херсона. При этом, то, что знают и помнят одесситы о страшных событиях 2 мая 2014 года, официальные власти предпочитают замалчивать. «Родственники погибших в страшной трагедии 2 мая и родственники тех людей, которых незаконно удерживают под стражей уже пять лет, никогда ничего не просят. Они просят одного: справедливости, чтобы законность в Украине восторжествовала, а виновные в этой страшной трагедии были наказаны. 2 мая в Одессе произошло массовое убийство одесситов. Их хотели заставить любить Украину не по-одесски, а как-то по-другому, но они на это не пошли», — подчеркнул глава парламентской фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. Память погибших на Куликовом поле почтили глава партии «Наши» Евгений Мураев, народный депутат Татьяна Бахтеева, Светлана Фабрикант и депутаты «Оппозиционного блока» Одесского областного и городского советов, родственники и друзья погибших. «Хоть и пять лет прошло, но боль от случившегося, мне кажется, никогда не угаснет. Более того, ощущение боли с тех пор еще усилились от того бессилия и той неправды о 2 мая, которую власть выносила наружу. Мы устали от беззакония, но, может быть, с новой властью придет мир и покой, а виновные в смерти наших близких будут наказаны», — отметила дочь погибшего 2 мая Елена Вячеславова. «2 мая на Куликовом поле погиб мой друг. Обстоятельства и причины смерти никто не расследует, зато в ответ нас пытаются обвинить во всех грехах и в том, чего мы не делали», — подчеркнул друг погибшего 2 мая Станислав Черняк. В условиях отсутствия социальной справедливости по отношению к родственникам жертв одесской трагедии Благотворительный фонд Вадима Новинского взял на себя вопросы финансовой помощи по оздоровлению семей с детьми — родственников погибших и тех, кто до сих пор находится в заключении без суда и следствия.

Обновлено в 12:41 Утро пятой годовщины одной из самых жестоких и не расследованных трагедий в современной истории Одессы и Украины Вадим Новинский и члены его команды провели на Куликовом поле, говорится в сообщении Оппозиционного Блока в Фейсбук. Об этом пишет портал Вести UA. Здесь…

Обновлено в 14:27 [Вадим Новинський та Євген Мураєв]

ФОТО К НОВОСТИ: «Вадим Новинский вместе с единомышленниками возложили цветы возле дома Профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года»
Фото Вадим Новинский вместе с единомышленниками возложили цветы возле дома Профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года
Фото Вадим Новинский вместе с единомышленниками возложили цветы возле дома Профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года
Фото Вадим Новинский вместе с единомышленниками возложили цветы возле дома Профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года
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Комментарии Комментарии  ·  02.05.19, 11:19 Утро пятой годовщины одной из самых жестоких и не расследованных трагедий в современной истории Одессы и Украины Вадим Новинский и члены его команды провели на Куликовом поле. Здесь в здании Дома Профсоюзов…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.05.19, 11:36 Утро пятой годовщины одной из самых жестоких и не расследованных трагедий в современной истории Одессы и Украины Вадим Новинский и члены его команды провели на Куликовом поле.
UAinfo UAinfo  ·  02.05.19, 11:45 Утро пятой годовщины одной из самых жестоких и нерасследованных трагедий в современной истории Одессы и Украины Вадим Новинский и члены его команды провели на Куликовом поле.
ForUm ForUm  ·  02.05.19, 12:09 Утро пятой годовщины одной из самых жестоких и не расследованных трагедий в современной истории Одессы и Украины Вадим Новинский и члены его команды провели на Куликовом поле, говорится в сообщении Оппозиционного…
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Голос.UA Голос.UA  ·  02.05.19, 12:41 Утро пятой годовщины одной из самых жестоких и не расследованных трагедий в современной истории Одессы и Украины Вадим Новинский и члены его команды провели на Куликовом поле, говорится в сообщении Оппозиционного…
Багнет Багнет  ·  02.05.19, 14:27 Вадим Новинский вместе с единомышленниками возложили цветы возле дома Профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 годаЗдесь в здании Дома Профсоюзов пять лет назад нашли свою жуткую смерть почти 50 человек[Вадим…
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