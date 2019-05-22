Вакарчук о референдуме по России: Опасно и безответственно (5 новостей) «Вакарчук заявляет, что выносить вопросы национальной безопасности на референдум – безответственно»

Лидер партии "Голос" и одновременно музыкант Святослав Вакарчук считает, что в условиях горячей и информационной войны выносить на референдум вопрос взаимоотношений с Россией, который прежде всего касается национальной безопасности – опасно и безответственно. По его убеждению, подобные голосования могут подвергнуться манипуляциям.

Глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что в команде Владимира Зеленского планируют вынести на всенародный референдум достижение мирных договоренностей с Россией.

Такую инициативу новоиспеченного главы АП раскритиковал новоиспеченный политик и музыкант Святослав Вакарчук. По его словам, такая политика является не новой, а старой.

Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную – опасно и безответственно. Мы знаем как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает? – подчеркнул он.

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Схожей является и позиция пятого украинского президента Петра Порошенко.

"Я был неприятно удивлен совершенно странной позицией относительно того, что так называемые "мирные соглашения" с Россией, мы должны решать путем референдума. В стране есть опасения, что это может быть капитуляция, а никакое не мирное соглашение, и сегодня я бы очень советовал команде нового президента срочно развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который очень угрожает суверенитету и территориальной целостности нашего государства", – отметил политик.

Правда, министр обороны Степан Полторак считает иначе. Чиновник убеждает, что с Россией переговоры вести нужно, но делать это надо очень осторожно.

"Я, честно говоря, немного знаю примеров в истории, когда Россия договорилась и потом сдержала бы слово. Особенно, когда она договаривается со страной, которая имеет меньший потенциал, меньшую армию, меньше возможностей и меньшую территорию. На самом деле Москва может придерживаться части сделок лишь, когда разговаривает с США", – говорит он.

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