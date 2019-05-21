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Вакарчук рассказал, кто будет финансировать его партию

Вакарчук рассказал, кто будет финансировать его партию (3 новости и 1 видео)

«Партия "Голос" хочет, чтобы президент был подотчетен избирателям»

По его словам, финансирование у них прозрачное Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не получает средства от олигархов. Об этом Вакарчук говорил в эфире "Свободы слова" на ICTV. "Мы точно не собираемся брать ни единой копейки ни у одного из олигархов, или тех, кого считают олигархами, потому что я считаю недопустимым говорить о борьбе с олигархами, а потом приходить и брать у них деньги", - заявил он. Вакарчук напомнил, что так "некоторые делают". "Я знаю людей, которые каждый день говорят, что надо бороться с олигархами, но на самом деле мы все понимаем, что если бы не было олигархов, то (у них) политического будущего тоже, возможно, не было бы", - сказал он. "Мы действуем совершенно другим способом, уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", - рассказал Вакарчук. Он добавил, что вкладывает в кампанию и свои деньги. Кроме того, в эфире программы Вакарчук обратился к зрителям с призывом, кто хочет, финансово поддержать новую политическую силу на сайте партии "Голос". "Мы уверены, что надо по-новому это делать ... Вы знаете, если делать по-честному и эффективно свою предвыборную кампанию, то она будет стоить в разы меньше чем ее рисуют сегодня политтехнологи всем этим надутым денежным мешкам", - подчеркнул Вакарчук. Как сообщали "Комментарии" , лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что планирует идти в политику.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вакарчук рассказал, кто будет финансировать его партию»
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Фото Вакарчук рассказал, кто будет финансировать его партию
Фото Вакарчук рассказал, кто финансирует партию "Голос"
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ТСН ТСН  ·  21.05.19, 05:45 Партия "Голос" хочет, чтобы президент был подотчетен избирателям.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.05.19, 07:46 Олигархи не имеют отношения к финансированию политической партии "Голос". В этом заверил музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV. "Мы точно…
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