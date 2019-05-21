Вакарчук рассказал, кто финансирует партию "Голос" (7 новостей) «Вакарчук сказал, что вкладывает в строительство своей партии и собственные деньги»

По словам музыканта Святослава Вакарчука, его партия "Голос" на выборах в Верховную Раду поддержит "порядочных и деятельных" нардепов, которые будут баллотироваться в мажоритарных округах. В то же время Партия "Голос" музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука не должна иметь в списках на будущих выборах в Верховную Раду действующих народных депутатов. Об этом Вакарчук заявил 20 мая в эфире телеканала ICTV.

"Буду предлагать своей партии принять решение, чтобы действующих народных депутатов именно в списке у нас не было. При этом я понимаю, что есть мажоритарные округа, на которых много порядочных и деятельных народных депутатов могут себя проявить, они уже имели пять лет доказать свою эффективность, и мы с радостью некоторых из них поддержим", сказал он.

Вакарчук подчеркнул, что сегодня в первую очередь нужно заводить в Верховную Раду новых людей.

"Я понимаю запрос на обновление парламента, я его поддерживаю. ...Я считаю, что важно начинать настоящие изменения фундаментально. Чтобы не было так, что у нас есть машина, которая стояла все время. мы говорим: "Нужно вперед ехать, только на ней спущено колесо". И кто-то говорит: "Да нету времени менять колесо, давайте ехать вперед, там разберемся". Я считаю, что сначала нужно менять колесо", отметил он.

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16 мая Вакарчук представил свою партию "Голос", с которой, по его словам, пойдет на выборы в Верховную Раду.

Во время своей инаугурационной речи 20 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Он призвал парламент принять законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также попросил принять Избирательный кодекс и сделать открытые списки. "У вас на это будет два месяца", подчеркнул президент.

Вакарчук сообщил, что партия "Голос" будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду, когда бы они ни состоялись.

Обновлено в 03:43 "…уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", - заявил Вакарчук.

Обновлено в 04:18 Вакарчук сказал, что вкладывает в строительство своей партии и собственные деньги.