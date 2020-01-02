  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Вакарчук в стихах ответил Зеленскому: Разница есть
Политика
Гордон Гордон ·
· Украинцы
Вакарчук в стихах ответил Зеленскому: Разница есть

Вакарчук в стихах ответил Зеленскому: Разница есть (5 новостей)

«Украинцы поддержали гражданскую позицию политика»

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении сказал, что украинцам нужно научиться жить вместе в уважении и выразил мнение, что в папорте украинцев нет строки "патриот", "малорос", "ватник" или "бандеровец". Лидер партии "Голос", народный депутат и музыкант Святослав Вакарчук в стихотворной форме заявил, что не уважает "советов, как через ад проползти в рай". Лидер партии "Голос", народный депутат и музыкант Святослав Вакарчук в стихотворной форме ответил на новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Аудиозапись стихотворения была выложена в Soundcloud 2 января.

Зеленский заявил, что что украинцам нужно научиться жить вместе в уважении ради будущего страны: "В нашем паспорте не указано, "правильный" или "неправильный" украинец. Нет строки "патриот", "малорос", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", у которого есть права и обязанности". Президент выразил мнение, что якобы неважно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована, и "нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен".

Вакарчук подчеркнул, что "для него есть разница с кем, куда и откуда", раскритиковав идею, которую выразил глава государства в новогоднюю ночь.

Стихотворение лидера "Голоса" на украинском языке, публикуем его полный текст в оригинале:

Освобожденные в ОРДЛО украинцы прибыли в
Освобожденные в ОРДЛО украинцы прибыли в "Борисполь", - онлайн-трансляция

"Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш друг і брат,

На щастя кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку, під чобіт зла,

І як закрити гідність у "каптерку",

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих хто всує одягає "гимнастерку".

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя,

Старіють очі і від сміху, і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави,

"Какая разница, под чем, под кем и с кем",

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно,

Жувати шоу, чи смоктати серіали,

Яка різниця сало, чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?

Ми творимо державу, чи колгосп?

Ми пишемо історію, чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог,

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де,

І хто, і з ким готовий побрататься,

Не проживе держава без людей,

Людей, що

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  02.01.20, 21:12 Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук записал стихотворение, очевидно в ответ на новогоднее обращение президента Владимира Зеленского, в котором тот призвал к объединению, независимо от предпочтений,…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  02.01.20, 21:31 Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук ответил стихотворением на новогоднее обращение президента Владимира Зеленского.
Факты Факты  ·  02.01.20, 21:58 Украинцы поддержали гражданскую позицию политика
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  02.01.20, 23:54 Народный депутат, лидер партии "Голос" и вокалист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал ответ на новогоднее обращение президента Владимира Зеленского в стихотворной форме. Об этом он написал…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Вакарчук в стихах ответил Зеленскому: Разница есть

Вакарчук в стихах ответил Зеленскому: Разница есть
Трамп заявил, что вмешательство Турции осложнит ситуацию в Ливии

Трамп заявил, что вмешательство Турции осложнит ситуацию в Ливии
Кипр, Греция и Израиль подписали &quot;историческое&quot; соглашение о газопроводе

Кипр, Греция и Израиль подписали "историческое" соглашение о газопроводе
Британский журнал назвал Крым “российским”

Британский журнал назвал Крым “российским”
Украина надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита Помпео - МИД

Украина надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита Помпео…
&quot;Слуга народа&quot; хочет оставить для голосования в Раде только четверг

"Слуга народа" хочет оставить для голосования в Раде только четверг
Впервые с 2013 года: Госдолг Украины снизился более чем на 50%

Впервые с 2013 года: Госдолг Украины снизился более чем на…
&quot;Фейковый&quot; конкурс на должности в руководстве ГБР требуем отменить, - &quot;Голос&quot;

"Фейковый" конкурс на должности в руководстве ГБР требуем отменить, -…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Международный аэропорт Багдада попал под ракетный обстрел

Международный аэропорт Багдада попал под ракетный обстрел
&quot;Бойтесь необдуманных растрат&quot;: советы и прогнозы экстрасенса на 2020 год

"Бойтесь необдуманных растрат": советы и прогнозы экстрасенса на 2020 год
Россия удерживает 89 человек по обвинению в терроризме в Крыму

Россия удерживает 89 человек по обвинению в терроризме в Крыму
Звезды, повесившие бутсы на гвоздь в 2019-м

Звезды, повесившие бутсы на гвоздь в 2019-м
Одним динозавром меньше: ученые усомнились в существовании нанотиранов

Одним динозавром меньше: ученые усомнились в существовании нанотиранов
На задний случай: психологи рассказали, почему мужчины хотят анального секса

На задний случай: психологи рассказали, почему мужчины хотят анального секса
Вероятные виновницы пожара в немецком зоопарке сами пришли в полицию

Вероятные виновницы пожара в немецком зоопарке сами пришли в полицию
По делу Шеремета провели следственный эксперимент с Кузьменко

По делу Шеремета провели следственный эксперимент с Кузьменко
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.