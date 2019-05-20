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Вакарчук заявляет, что "Голос" будет участвовать в выборах в Раду и требует изменить избирательную систему

Вакарчук заявляет, что "Голос" будет участвовать в выборах в Раду и требует изменить избирательную систему (6 новостей)

«Лидер политической партии Голос музыкант Святослав Вакарчук заявляет, что возглавляемая им политсила будет принимать участие в ближайших выборах в Верховную…»

Партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука выступает за изменение избирательной системы в Украине.Партия "Голос" музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука намерена принимать участие в ближайших выборах в Верховную Раду. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе политсилы.

"Партия "Голос" будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду, когда бы они не состоялись. Однако перевыборы по устаревшим правилам это продолжение старой политики под контролем олигархических элит. Это продолжение старой коррупции. Во время таких выборов места в партийных списках продаются, избиратель попирается, а в мажоритарных округах царит подкуп и давление админресурса", сказал Вакарчук.

Партия считает, что в Украине необходимо внедрить пропорциональную избирательную систему с открытыми списками.

"Мы должны заменить старую избирательную систему, которая осталась нам в наследство еще со времен [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича. Новая избирательная система это подотчетность каждого депутата перед избирателями. Это невозможность провести в Верховную Раду представителей партии, потерявшей репутацию и доверие. Это интересы избирателя над интересами политиков. Именно такой должна быть новая политика", добавил Вакарчук.

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16 мая Вакарчук представил свою партию "Голос", с которой, по его словам, пойдет на выборы в Верховную Раду.

Во время своей инаугурационной речи 20 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Он призвал парламент принять законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также попросил принять Избирательный кодекс и сделать открытые списки. "У вас на это будет два месяца", подчеркнул президент.

17 мая 2019 года спикер парламента Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции "Европейская Украина", так как из нее вышла фракция "Народного фронта". С этого дня начался 30-дневный срок, в течение которого депутаты должны создать в Раде новую коалицию. Если за это время новая коалиция не появится, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако по закону роспуск парламента менее чем за шесть месяцев до очередных выборов невозможен.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вакарчук заявляет, что "Голос" будет участвовать в выборах в Раду и требует изменить избирательную систему»
Фото Вакарчук заявляет, что "Голос" будет участвовать в выборах в Раду и требует изменить избирательную систему
Фото Вакарчук уже высказался по поводу выборов
Фото Вакарчук заявил, что партия "Голос" намерена участвовать в выборах в Раду
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