ВАКС закрыл дело экс-главы Госаудитслужбы

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению экс-главы Госудитслужбы Лидии Гавриловой, которую обвиняли в недостоверном декларировании, из-за истечения сроков давности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня, 25 мая, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению экс-главы Государственной аудиторской службы Украины из-за завершения сроков давности привлечения ее к уголовной ответственности. Бывшую руководительницу Госаудитслужбы обвиняли в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Также судьи отменили наложенный постановлением Соломенского районного суда города Киева от 25 января 2018 года арест на имущество, находящееся в собственности экс-чиновницы. Ей также отменили меру пресечения в виде личного обязательства.