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ВАКС зняв заочний арешт з міністра часів Януковича

ВАКС зняв заочний арешт з міністра часів Януковича (9 новостей)

«Реакции Офиса генпрокурора пока нет,»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Речь идет о заочном аресте в деле о завладении более 3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что суд удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Клименко - Сергея Титаренко и Александра Дульского - и отменил решение Печерского районного суда Киева о заочном аресте.

Также решением ВАКС обвинению отказано в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего министра. Постановление не подлежит обжалованию.

Отметим, в решении суда указан номер уголовного дела - №42017000000000113. В этом деле Клименко является подозреваемым в том, что с апреля 2012 по сентябрь 2013 года на должности министра доходов и сборов в составе преступной организации Виктора Януковича завладел бюджетными средствами на сумму 3,166 млрд гривен путем незаконной компенсации НДС на счета фик...

ФОТО К НОВОСТИ: «ВАКС зняв заочний арешт з міністра часів Януковича»
Фото ВАКС отменил заочный арест министра времен Януковича
Фото ВАКС отменил заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко
Фото ВАКС отменил заочный арест скандального министра Януковича
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 18:59 Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.05.20, 19:02 Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря суда Олесю Чемерис.Читайте нас в Telegram:…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 19:26 Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил решение о заочном аресте экс-министра доходов и сборов. Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений
Обозреватель Обозреватель  ·  18.05.20, 19:38 Реакции Офиса генпрокурора пока нет,
Фокус Фокус  ·  18.05.20, 19:43 Высший антикорсуд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на пресс-секретаря суда Олесю Чемерис. Фамилии пресс-секретарь не назвала,…
Капитал Капитал  ·  18.05.20, 19:48 Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил решение о заочном аресте экс-министра доходов и сборов. Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином государственном…
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