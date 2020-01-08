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Валенсия - Реал: где смотреть матч за Суперкубок Испании (6 новостей) «Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка за Суперкубок Испании»

В Саудовской Аравии состоялся первый полуфинал Суперкубка Испании, в котором сошлись "Валенсия" и мадридский "Реал".

Счет в поединке открыл Тони Кроос, точно закрутив мяч в ворота с углового. Затем в воротах "Валенсии" расписался Иско, точно пробив из центра штрафной. Во втором тайме элегантным ударом завершил контратаку "сливочных" Лука Модрич. А перед финальным свистком судья с помощью видео заметил игру рукой Рамоса и Парехо отметился точным ударом с "точки".

Отметим, что второй полуфинал Суперкубка Испании состоится 9 января. В нем сойдутся "Барселона" и мадридский "Атлетико".

8 января, 21:00Джидда, "Король Абдулла Спортс Сити"Суперкубок Испании, 1/2 финала"Валенсия" – "Реал" 1:3Гол: Парехо, 90+3 – Кроос, 14, Иско, 39, Модрич, 66"Валенсия": Доменек — Гайя, Габриель, Гарай, Васс — Солер, Парехо, Кондогбья (Гомес, 57), Коклен — Торрес, Гамейро (Черышев, 70)"Реал": Куртуа — Менди (Марсело, 71), Варан, Рамос, Карвахаль — Каземиру, Модрич (Родригес, 77), Кроос — Вальверде, Йович, Иско.

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Финальный свисток. Завтра узнаем, с кем сыграет Реал

90+3 мин. ГОЛ! ПЕРЕХО!! Уверенный удар в правый верхний угол!

90+2 мин. И все таки это пенальти!

90 мин. Похоже, Рамос сыграл рукой в своей штрафной - судья ждет решения видеоассистента.

88 мин. Каземиро грубо сыграл недалеко от своей штрафной - желтая карточка.

77 мин. Хамес поменял Модрича.

71 мин. Марсело вышел вместо Менди.

70 мин. Черышев выходит вместо Гамейро.

66 мин. ГОЛ!!! МОДРИЧ!!! Еще одна красота! Йович отдал направо в штрафную Модричу, тот сместился к воротам и пробил внешней стороной стопы в дальний угол!

59 мин. Вальверде пробил с линии штрафной после скидки Иско справа, но мяч пролетел рядом со штангой.

57 мин. Гомес выходит вместо Кондогбиа.

52 мин. У Валенсии начало получаться больше комбинационных действий. Но пока что Реал все равно смотрится классом получше.

Перерыв

41 мин. Должен был сейчас забивать Йович, но не удалось ему протолкнуть мяч с линии вратарской мимо голкипера после углового.

39 мин. ГОЛ!!! ИСКО!!! Модрич пробил после прострела справа в защитника, мяч отлетел к Иско и тот уверенно пробивает голкипера!

29 мин. Пока у Валенсии не очень получается отодвинуть игру от своих ворот. Реал играет на первых ролях, не особо давая возможностей сопернику.

14 мин. ГОЛ!!! ВОТ ЭТО ДА!!! КРОООООС!!!! СУХОЙ ЛИСТ! Закрутил прямо в ворота с углового! Невероятно!

4 мин. После розыгрыша штрафного у ворот Валенсии Варан пробил после навеса слева, но мячу не дали долететь к воротам.

Начали!

После "веселья" на Новый год в Англии внимание футбольных болельщиков переключается на Саудовскую Аравию, куда приехали "Валенсия", "Реал", "Барселона" и "Атлетико", чтобы разыграть Суперкубок. Первыми между собой сыграют "Валенсия" и "Реал".

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