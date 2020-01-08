"Валенсия" – "Реал": Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании

Канал 112 · 08.01.20, 13:32

"Валенсия" – "Реал". В Испании решили разыграть Суперкубок в Саудовской Аравии между четырьмя командами. Онлайн-трансляция матча "Валенсия" – "Реал" начнется на 112.ua в 20:30, а смотреть поединок можно…