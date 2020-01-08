  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. "Валенсия" – "Реал": Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании
Спорт
Телеграф Телеграф ·
· Январь · Матч
"Валенсия" – "Реал": Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании

"Валенсия" – "Реал": Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Суперкубка Испании (2 новости)

«Валенсия – Реал. В Испании решили разыграть Суперкубок в Саудовской Аравии между четырьмя командами. Онлайн-трансляция матча Валенсия – Реал начнется…»

В первом полуфинальном матче Суперкубка Испании Валенсия сразится с Реалом.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.20, 13:32 "Валенсия" – "Реал". В Испании решили разыграть Суперкубок в Саудовской Аравии между четырьмя командами. Онлайн-трансляция матча "Валенсия" – "Реал" начнется на 112.ua в 20:30, а смотреть поединок можно…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: составы команд на матч 7.01.20

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: составы команд на матч 7.01.20
Усик получит чемпионский пояс WBO без поединка

Усик получит чемпионский пояс WBO без поединка
Бондаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Бондаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
Где смотреть онлайн Наполи - Интер: расписание трансляций

Где смотреть онлайн Наполи - Интер: расписание трансляций
&quot;Вальядолид&quot; отказался возвращать Лунин в &quot;Реал&quot;

"Вальядолид" отказался возвращать Лунин в "Реал"
Хет-трик Роналду помог &quot;Ювентусу&quot; одержать разгромную победу

Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" одержать разгромную победу
Будковский перешел в черниговскую &quot;Десну&quot;

Будковский перешел в черниговскую "Десну"
В Манчестер Сити может оказаться еще один игрок сборной Украины

В Манчестер Сити может оказаться еще один игрок сборной Украины
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Миссии ОБСЕ отказали во въезде на оккупированную территорию

Миссии ОБСЕ отказали во въезде на оккупированную территорию
В Ираке заявили об опасности всеобъемлющей войны

В Ираке заявили об опасности всеобъемлющей войны
Масштабные пожары в Австралии: обвинили более 20 человек

Масштабные пожары в Австралии: обвинили более 20 человек
ВИДЕО. Лучшие моменты в ММА в 2019 году

ВИДЕО. Лучшие моменты в ММА в 2019 году
Лацио оштрафовали на 20 тысяч евро за проявления расизма болельщиками

Лацио оштрафовали на 20 тысяч евро за проявления расизма болельщиками
Расшифровка &amp;quot;черных ящиков&amp;quot; с разбившегося под Тегераном украинского самолета состоится в Иране

Расшифровка "черных ящиков" с разбившегося под Тегераном украинского самолета состоится…
Камалия на лыжах похвасталась дебютом своих шестилетних дочерей

Камалия на лыжах похвасталась дебютом своих шестилетних дочерей
НАТО и страны Европы осудили ракетные атаки на военные базы США. Иран назвал это &amp;quot;самозащитой&amp;quot;

НАТО и страны Европы осудили ракетные атаки на военные базы…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.