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Валентин Гафт попал с инсультом в больницу (7 новостей) «Медики борются за жизнь известного актера»

Известного народного артиста СССР Валентина Гафта госпитализировали с сердечным приступом. Об этом сообщает Ren.tv.

По данным издания состояние 83-летнего артиста вызвало опасение у врачей и его доставили в реанимацию. Сейчас состояние актера стабилизировалось и он чувствует себя лучше.

Это подтверждает коллега актера Саид Багов и его жена Ольга Остроумова. Женщина отметила, что состояние ее мужа удовлетворительное, но выписываться он пока не собирается.

Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году в фильме Убийство на улице Данте. Популярность актеру принесли роли в лентах Гараж, Небеса обетованные, О бедном гусаре замолвите слово... Кроем того с 1970-х годов актер служит в театре Современник.

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Ранее сообщалось, что умер актер Рутгер Хауэр. Также Корреспондент писал о том, что умер актер из фильма Спортлото 82 Денис Кмит.

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Обновлено в 12:46 Медики борются за жизнь известного актера

Обновлено в 13:22 В декабре этого года Валентин Гафт перенес операцию.