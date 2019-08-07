Валентин Гафт попал с инсультом в больницу

Известного народного артиста СССР Валентина Гафта госпитализировали с сердечным приступом. Об этом сообщает Ren.tv.
По данным издания состояние 83-летнего артиста вызвало опасение у врачей и его доставили в реанимацию. Сейчас состояние актера стабилизировалось и он чувствует себя лучше.
Это подтверждает коллега актера Саид Багов и его жена Ольга Остроумова. Женщина отметила, что состояние ее мужа удовлетворительное, но выписываться он пока не собирается.
Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году в фильме Убийство на улице Данте. Популярность актеру принесли роли в лентах Гараж, Небеса обетованные, О бедном гусаре замолвите слово... Кроем того с 1970-х годов актер служит в театре Современник.
Ранее сообщалось, что умер актер Рутгер Хауэр. Также Корреспондент писал о том, что умер актер из фильма Спортлото 82 Денис Кмит.
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Обновлено в 12:46 Медики борются за жизнь известного актера
Обновлено в 13:22 В декабре этого года Валентин Гафт перенес операцию.