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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 13:22
Валентин Гафт попал с инсультом в больницу

Валентин Гафт попал с инсультом в больницу (7 новостей)

«Медики борются за жизнь известного актера»

Известного народного артиста СССР Валентина Гафта госпитализировали с сердечным приступом. Об этом сообщает Ren.tv.

По данным издания состояние 83-летнего артиста вызвало опасение у врачей и его доставили в реанимацию. Сейчас состояние актера стабилизировалось и он чувствует себя лучше.

Это подтверждает коллега актера Саид Багов и его жена Ольга Остроумова. Женщина отметила, что состояние ее мужа удовлетворительное, но выписываться он пока не собирается.

Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году в фильме Убийство на улице Данте. Популярность актеру принесли роли в лентах Гараж, Небеса обетованные, О бедном гусаре замолвите слово... Кроем того с 1970-х годов актер служит в театре Современник.

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Ранее сообщалось, что умер актер Рутгер Хауэр. Также Корреспондент писал о том, что умер актер из фильма Спортлото 82 Денис Кмит.

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Обновлено в 12:46 Медики борются за жизнь известного актера

Обновлено в 13:22 В декабре этого года Валентин Гафт перенес операцию.

ФОТО К НОВОСТИ: «Валентин Гафт попал с инсультом в больницу»
Фото Известный советский и российский актер театра и кино перенес инсульт
Фото Актера Валентина Гафта экстренно госпитализировали
Фото Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Фото Российский актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Фото Звезда советского кино Валентин Гафт попал в больницу с инсультом - СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  07.08.19, 11:24 Известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт перенес инсульт и был доставлен в одну из больниц Москвы. Об этом передает Обозреватель. В реанимацию актер попал чуть больше недели…
Фокус Фокус  ·  07.08.19, 11:53 Народный артист РСФСР Валентин Гафт был госпитализирован с инсультом Об этом передает Рен ТВ. Как сообщается, артист был доставлен в одну из московских больниц еще неделю назад. Сначала 83-летний Гафт…
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Главком Главком  ·  07.08.19, 12:46 Медики борются за жизнь известного актера
Униан Униан  ·  07.08.19, 13:22 В декабре этого года Валентин Гафт перенес операцию.
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