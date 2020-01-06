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"Вальядолид" отказался возвращать Лунин в "Реал"

"Вальядолид" отказался возвращать Лунин в "Реал" (4 новости)

«Клуб не видит причин отказываться от аренды украинца»

Мадридский "Реал" связался с "Вальядолидом" по поводу возвращения из аренды украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает испанское издание Marca.Мадридский "Реал" решил досрочно вернуть из аренды в "Вальядолиде" украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, представители "Реала" уже связались с "Вальядолидом" и озвучили свое решение.

Руководство мадридского клуба хочет отдать Лунина во вторую аренду на протяжении одного сезона. Украинцем интересуется "Овьедо" и клубы из-за пределов Испании.

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Лунин выступает за "Вальядолид" на правах аренды с лета 2019 года. Изначально вратарь должен был вернуться в "Реал" летом 2020-го.

В текущем сезоне украинский голкипер выходил на поле один раз в матче Кубка Испании против "Толоса", в том поединке Лунин не пропустил.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Вальядолид" отказался возвращать Лунин в "Реал"»
Фото "Реал" решил досрочно вернуть из аренды украинского вратаря Лунина – СМИ
Фото "Вальядолид" отказался возвращать Лунин в "Реал"
Фото "Вальядолид" отказался возвращать Лунина в "Реал"
Фото Вальядолид отказался досрочно вернуть Лунина в Реал - СМИ
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.01.20, 18:07 "Реал" и "Вальядолид" не могут договориться о будущем вратаря сборной Украины Андрея Лунина. "Сливочные" пытаются разорвать арендное соглашение с "Вальядолид" Лунина и уже обратился в Федерацию футбола…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.01.20, 18:07 "Реал" и "Вальядолид" не могут договориться о будущем вратаря сборной Украины Андрея Лунина. "Сливочные" пытаются разорвать арендное соглашение с "Вальядолид" Лунина и уже обратился в Федерацию футбола…
Униан Униан  ·  06.01.20, 20:03 Клуб не видит причин отказываться от аренды украинца.
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