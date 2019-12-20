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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:42
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Валюта продолжает дешеветь

Валюта продолжает дешеветь (5 новостей)

«Гривня к доллару подорожала на четыре копейки»

На пятницу, 20 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская и европейская валюты продолжают дешеветь.

По данным Нацбанка, доллар США подешевел на 4 копейки и стоит 23,37 гривны. Он продолжает бить рекордные за 4 года показатели.

В свою очередь, евро по сравнению с курсом за четверг, 19 декабря, тоже потерял 4 копейки.

Его цена в пятницу, 20 декабря, составляет 25,98 гривны.

Нацбанк продолжает укреплять курс гривны
Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Обновлено в 10:19 Официальный курс валют НБУ на сегодня 20.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 20 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

Обновлено в 10:42 Гривня к доллару подорожала на четыре копейки.

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.12.19, 07:10 Национальный банк Украины на 20 декабря установил курс доллара на уровне 23,37 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 4 коп. Стоит 25,98 грн. Курс российского…
Капитал Капитал  ·  20.12.19, 08:44 Национальный банк Украины на пятницу, 20 декабря, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки - до 23,3741 грн за доллар против 23,4131 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.12.19, 10:42 Гривня к доллару подорожала на четыре копейки.
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