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Валюта продолжает дешеветь (5 новостей) «Гривня к доллару подорожала на четыре копейки»

На пятницу, 20 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская и европейская валюты продолжают дешеветь.

По данным Нацбанка, доллар США подешевел на 4 копейки и стоит 23,37 гривны. Он продолжает бить рекордные за 4 года показатели.

В свою очередь, евро по сравнению с курсом за четверг, 19 декабря, тоже потерял 4 копейки.

Его цена в пятницу, 20 декабря, составляет 25,98 гривны.

Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Обновлено в 10:19 Официальный курс валют НБУ на сегодня 20.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 20 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

Обновлено в 10:42 Гривня к доллару подорожала на четыре копейки.