Валюта стремительно подорожала

Национальный банк Украины на 23 мая 2019 года укрепил курс гривны опустил почти на 20 копеек – до 26,30 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 22 мая.НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:100 долларов США – 2630,4698 гривны (+19,2247);100 евро – 2938,4978 гривны (+24,0871).В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 14 копеек – до 26,30 грн/долл, курс в покупке поднялся на 12 копеек – до 26,26 грн/долл.

Обновлено в 09:48 Национальный банк Украины установил на четверг, 23 мая, курс доллара на уровне 26,30 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 19 коп. Курс евро подорожал в цене на…

Нацбанк резко ослабил курс гривны

Обновлено в 10:19