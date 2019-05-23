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Facenews Facenews · · Обновлено в 10:19
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Валюта стремительно подорожала

Валюта стремительно подорожала (6 новостей)

«Курс доллара укрепился Согласно решению Национального банка Украины, в четверг, 23 мая, в Украине укрепился курс доллара и евро по…»

Национальный банк Украины на 23 мая 2019 года укрепил курс гривны опустил почти на 20 копеек – до 26,30 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 22 мая.НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:100 долларов США – 2630,4698 гривны (+19,2247);100 евро – 2938,4978 гривны (+24,0871).В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 14 копеек – до 26,30 грн/долл, курс в покупке поднялся на 12 копеек – до 26,26 грн/долл.

Обновлено в 09:48 Национальный банк Украины установил на четверг, 23 мая, курс доллара на уровне 26,30 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 19 коп. Курс евро подорожал в цене на…

Нацбанк резко ослабил курс гривны
Нацбанк резко ослабил курс гривны

Обновлено в 10:19

ФОТО К НОВОСТИ: «Валюта стремительно подорожала»
Фото Валюта стремительно подорожала
Фото Курс валют на 23 мая: гривна отступила, доллар и евро подорожали
Фото НБУ установил официальный курс на уровне 26,30 гривны за доллар
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  23.05.19, 06:35 Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 мая установлены на таком уровне: 26.304698 за доллар; 29.384978 грн за евро;…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.05.19, 07:10 Национальный банк Украины на 23 мая установил курс доллара на уровне 26,30 грн. Это на 19 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 24 коп. Стоит 29,38 грн. Курс российского рубля…
Главред Главред  ·  23.05.19, 08:26 Курс доллара укрепился Согласно решению Национального банка Украины, в четверг, 23 мая, в Украине укрепился курс доллара и евро по отношению к гривне. Курс Нацбанка По информации, размещенной...
Голос.UA Голос.UA  ·  23.05.19, 09:48 Национальный банк Украины установил на четверг, 23 мая, курс доллара на уровне 26,30 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал…
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