Валюта вернулась к росту (4 новости) «Официальный курс валют НБУ на сегодня 03.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

На пятницу, 3 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и европейская, и американская валюта серьезно прибавили в цене.

НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 3 мая цена американского доллара составит 26 гривен 56 копеек.

Это на 7 копейки дороже, чем было в предыдущий банковский день – 2 мая.

В то же время главная валюта Евросоюза также добавила в цене, однако значительно больше, чем "зеленый" – аж 29 копеек.

Официальный курс гривны к доллару за неделю упал

Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 29 гривен 78 копеек.

Обновлено в 09:59 Официальный курс валют НБУ на сегодня 03.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 3 мая. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA