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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 09:59
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Валюта вернулась к росту

Валюта вернулась к росту (4 новости)

«Официальный курс валют НБУ на сегодня 03.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

На пятницу, 3 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и европейская, и американская валюта серьезно прибавили в цене.

НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 3 мая цена американского доллара составит 26 гривен 56 копеек.

Это на 7 копейки дороже, чем было в предыдущий банковский день – 2 мая.

В то же время главная валюта Евросоюза также добавила в цене, однако значительно больше, чем "зеленый" – аж 29 копеек.

Официальный курс гривны к доллару за неделю упал
Официальный курс гривны к доллару за неделю упал

Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 29 гривен 78 копеек.

Обновлено в 09:59 Официальный курс валют НБУ на сегодня 03.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 3 мая. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.05.19, 07:10 Национальный банк Украины на 3 мая установил курс доллара на уровне 26,55 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 28 коп. Стоит 29,77 грн. Курс российского рубля…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  03.05.19, 09:59 Официальный курс валют НБУ на сегодня 03.05.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 3 мая. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
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