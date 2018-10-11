Вандалы разгромили вагон электрички Фастов – Киев: шокирующие фото (6 новостей) «Вечером в среду, 10 октября, вандалы повредили вагон пригородного электропоезда Фастов-Киев на перегоне Фастов Мотовиловка в Киевской области»

По предварительным оценкам, ущерб ПАО "Укрзалізниця" из-за разгрома вагона электрички в Киевской области составил 200 тыс. грн.

Вечером 10 октября в Киевской области неизвестные разгромили вагон пригородного электропоезда № 6036 "Фастов Киев", сообщает 11 октября пресс-служба ПАО "Укрзалізниця".

"Вандалы разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона", сказано в сообщении.

Помощник машиниста заметил злоумышленников и сразу сообщил в полицию.

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"Однако это обращение представителями правоохранительных органов по горячим следам было оставлено без реагирования. Правоохранители приехали по неоднократным вызовам на станцию Фастов только утром 11 октября. Подобная пассивная, бездействующая позиция вызывает удивление, практически поощряет злоумышленников и грозит рецидивами таких инцидентов на железнодорожном транспорте", продолжила пресс-служба "Укрзалізниці".

Отмечается, что утром 11 октября железнодорожники были вынуждены отправить поезд по маршруту, закрыв разрушенный хулиганами вагон, поскольку отремонтировать его можно только в условиях депо.

"Таким образом от агрессивных действий вандалов пострадали как железная дорога, так и пассажиры. По предварительным оценкам, нанесен ущерб на 200 тыс. грн. Ранее сообщалось, что за 8 месяцев "Укрзалізниця" потратила миллион гривен на восстановление пригородных поездов, пострадавших от вандализма", добавили в пресс-службе.