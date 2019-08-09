Варфоломей пообещал никогда не вмешиваться в дела ПЦУ (9 новостей) «Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви, заявил Вселенский патриарх Варфоломей I на встрече с президентом Украины…»

Вселенский патриарх Варфоломей 8 августа во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на Фанаре заявил, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Президент Владимир Зеленский, которого сопровождала большая делегация сотрудников Отмечается, что встреча лицом к лицу вселенского патриарха с президентом Украины продолжалась более часа.

"Как 1031 год наза мы из Константинополя дали вам крещение, так же и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви выполнять свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви. Она - полностью независимая и автокефальная. Отсюда, из Константинополя, с Фанара, она будет иметь только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела", - подчеркнул Варфоломей.

Сообщается, что он попросил Зеленского защищать и поддерживать ПЦУ в ее деятельности для украинского народа.

Зеленский сообщил, когда может состояться встреча лидеров "нормандской…

24 апреля 2019 года патриарх поздравил Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины, выразил уверенность в его "харизме и административных способностях".

7 и 8 августа Зеленский находился с визитом в Турции, там он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Украинская сторона отказалась подписывать совместное заявление Зеленского и Варфоломея, которое Фанар готовил совместно с МИД Украины. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Обновлено в 21:43 Глава государства был принят с должным уважением, предусмотренной патриаршим протоколом, сообщает пресс-служба ПЦУ на официальном сайте.

Обновлено в 21:51 Как сообщает Отдел прессы и связей Вселенского патриархата, Варфоломей приветствуя в патриаршей резиденции Зеленского, подчеркнул важность предоставления томоса об автокефалии для вновь единой поместной Украинской православной церкви. «Мы просим, ​​чтобы она всегда имела ваш высокую защиту и вашу поддержку в той работе, которую она уже начала для украинского народа», - отметил патриарх Варфоломей.