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Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах

Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах (5 новостей)

«Варфоломей заявил, что Вселенский патриархат молится за то, чтобы президентский срок Зеленского был успешным»

Владыка обещал поддерживать благополучие украинцев Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал в своем Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига, отметив, что Патриарх благословил продолжение реформ в Украине."Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского на выборах президента Украины. Матерь-Церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжение реформ, подтвердила, что будет поддерживать благополучие и духовное процветание народа Украины", - сообщил посол. H.A.Ecumenical Patriarch Bartholomew greeted V.Zelensky on election as President of Ukraine. Mother Church noted progress in Ukraine, blessed continuation of reforms, confirmed it would support well-being and spiritual prosperity of UA people pic.twitter.com/qXBUz2HGQk — Andrii Sybiha

ФОТО К НОВОСТИ: «Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах»
Фото Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Фото Варфоломей благословил Зеленского
Фото Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах
Фото Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского и благословил реформы
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  24.04.19, 12:02 Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с избранием Президентом Украины. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем микроблоге в Twitter."Его Святейшество Вселенский…
Униан Униан  ·  24.04.19, 12:10 Варфоломей заявил, что Вселенский патриархат молится за то, чтобы президентский срок Зеленского был успешным.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  24.04.19, 12:20 Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины. Об этом написал посол Украины в Турции Андрей Сыбига в Twitter. "Мать-Церковь отмечает достигнутый Украиной…
РБК Украина РБК Украина  ·  24.04.19, 12:59 Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter. Варфоломей благословил продолжение реформ…
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