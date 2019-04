Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах

Владыка обещал поддерживать благополучие украинцев Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал в своем Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига, отметив, что Патриарх благословил продолжение реформ в Украине."Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского на выборах президента Украины. Матерь-Церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжение реформ, подтвердила, что будет поддерживать благополучие и духовное процветание народа Украины", - сообщил посол. H.A.Ecumenical Patriarch Bartholomew greeted V.Zelensky on election as President of Ukraine. Mother Church noted progress in Ukraine, blessed continuation of reforms, confirmed it would support well-being and spiritual prosperity of UA people pic.twitter.com/qXBUz2HGQk — Andrii Sybiha