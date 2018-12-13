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Варфоломей вручит Томос избранному главе поместной православной церкви Украины 6 января (6 новостей) «Пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине вручит…»

Иерархи Украинской православной церкви Киевского патриархата на объединительном соборе 15 декабря представят единственного кандидата на главенство в поместной церкви, заявил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий.Томос об автокефалии Вселенский патриарх Варфоломей вручит будущем голове поместной православной церкви в Украине в Константинополе 6 января. Об этом сообщил спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий, пишет "Громадське".

По его словам, 6 января в Константинополе "должна быть совершена божественная литургия, совместная служба Вселенского патриарха и предстоятеля", после чего ему будет вручен томос.

Сегодня Украинская православная церковь Киевского патриархата провела свой архиерейский собор для подготовки к объединительному собору.

Архиепископ отметил, что иерархи УПЦ КП на соборе 15 декабря представят кандидата на главенство в поместной церкви.

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"У нас есть единственное предложение по кандидатуре, которую предложат собору", подчеркнул пресс-секретарь УПЦ КП.

По его словам, голосование на соборе будет тайным.

Архиепископ Евстратий отметил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к объединительному собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

"Мы прошли по проекту устава, который был предложен от синода Вселенского патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, кое-что отброшено", добавил архиепископ.

11 октября Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено; с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная Русской православной церковью анафема; ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус.

Официальный томос об автокефалии православной церкви в Украине вселенский патриарх Варфоломей вручит избранному на объединительном соборе УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП предстоятелю единой поместной церкви. Собор запланирован на 15 декабря.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрий назвал объединительный собор незаконным собранием, поскольку в нем примут участие "представители раскольнических группировок", и отметил, что не благословляет духовенство УПЦ МП на участие в нем. Во Вселенском патриархате ответили, что собор все равно состоится 15 декабря.

Обновлено в 16:09 Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю объединенной Православной церкви в Украине 6 января 2019 года. Об этом заявил глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает украинская служба BBC. «Томос вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю 6 января», — сказал…

Обновлено в 17:06 Пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.