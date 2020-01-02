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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мейвезер и Дэвис – бизнесмены, а я – спортсмен»

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мейвезер и Дэвис – бизнесмены, а я – спортсмен» (4 новости)

«Американец объяснил, почему современный бокс стал бизнесом»

Чемпион мира в легком весе по трем версиям украинец Василий Ломаченко резко высказался в адрес знаменитого боксера Флойда Мейвезера и непобежденного "регулярного" чемпиона Джервонты Дэвиса.

Об этом упоминает Obozrevatel.

В интервью YouTube-каналу Тедди Атласа Ломаченко заявил, что Мейвезер и Дэвис больше напоминают бизнесменов, чем амбициозных спортсменов.

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"Они бизнесмены, а не спортсмены. Мейвезер и Дэвис зарабатывают деньги. Я спортсмен. Я хочу драться с топовыми боксерами. Я желаю сражаться с лучшими бойцами ради истории. Ради своей истории и истории бокса. Поэтому мы готовы устраивать поединки", отметил Ломаченко.

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Sport.ua Sport.ua  ·  02.01.20, 13:44 Украинский боксер считает, что у него с Джервонтой Дэвисом разные приоритеты
Апостроф Апостроф  ·  02.01.20, 15:30 Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко сравнил себя с самым высокооплачиваемым боксером в истории Флойдом Мэйвезером.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  02.01.20, 15:45 Американец объяснил, почему современный бокс стал бизнесом
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