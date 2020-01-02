Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мейвезер и Дэвис – бизнесмены, а я – спортсмен» (4 новости) «Американец объяснил, почему современный бокс стал бизнесом»

Чемпион мира в легком весе по трем версиям украинец Василий Ломаченко резко высказался в адрес знаменитого боксера Флойда Мейвезера и непобежденного "регулярного" чемпиона Джервонты Дэвиса.

Об этом упоминает Obozrevatel.

В интервью YouTube-каналу Тедди Атласа Ломаченко заявил, что Мейвезер и Дэвис больше напоминают бизнесменов, чем амбициозных спортсменов.

33-летний таинственный мужчина: У Леди Гаги - новый роман

"Они бизнесмены, а не спортсмены. Мейвезер и Дэвис зарабатывают деньги. Я спортсмен. Я хочу драться с топовыми боксерами. Я желаю сражаться с лучшими бойцами ради истории. Ради своей истории и истории бокса. Поэтому мы готовы устраивать поединки", отметил Ломаченко.