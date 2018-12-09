Василий Ломаченко за бой с Педрасой получил 2 млн долларов (5 новостей и 1 видео) «Украинец Василий Ломаченко, который сегодня выиграл бой у пуэрториканца Хосе Педрасы, заработал два миллиона долларов»

Как Василию Ломаченко удалось побороть пуэрториканца Хосе Педраса? Интереснейший бой между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой проходил на главной арене Нью-Йорка Madison Square Garden.

Это был объединительный поединок за чемпионские пояса по версии WBA и WBO в легком весе. Бой длился все 12 раундов и был насыщен на великолепные моменты.Как уже известно, победу в этом поединке одержал украинец Василий Ломаченко, или как его называют в народе - Лома. Этот бой был очень важен для спортсмена, ведь после прошлого противостояния Василий получил серьезную травму и вынужден был восстанавливаться. Лома не выходил на ринг 7 месяцев. И вот его фантастическое возвращение.