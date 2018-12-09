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Василий Ломаченко за бой с Педрасой получил 2 млн долларов

Василий Ломаченко за бой с Педрасой получил 2 млн долларов (5 новостей и 1 видео)

«Украинец Василий Ломаченко, который сегодня выиграл бой у пуэрториканца Хосе Педрасы, заработал два миллиона долларов»

Как Василию Ломаченко удалось побороть пуэрториканца Хосе Педраса? Интереснейший бой между украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой проходил на главной арене Нью-Йорка Madison Square Garden.

Это был объединительный поединок за чемпионские пояса по версии WBA и WBO в легком весе. Бой длился все 12 раундов и был насыщен на великолепные моменты.Как уже известно, победу в этом поединке одержал украинец Василий Ломаченко, или как его называют в народе - Лома. Этот бой был очень важен для спортсмена, ведь после прошлого противостояния Василий получил серьезную травму и вынужден был восстанавливаться. Лома не выходил на ринг 7 месяцев. И вот его фантастическое возвращение.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.12.18, 19:44 В ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко и пуэрториканец Хосе Педраса провели объединительный бой, где на кону стояли два чемпионских пояса – WBA и WBO. Ломаченко победил единогласным…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  09.12.18, 20:05 Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко прокомментировал победу над Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  09.12.18, 20:11 Чемпион в легком весе по версиям WBA и WBO, украинский боксер Василий Ломаченко за бой с пуэрториканцем Хосе Педрасой в Нью-Йорке получил два миллиона долларов.Гарантированный гонорар украинского боксера…
UAinfo UAinfo  ·  09.12.18, 20:24 Украинец Василий Ломаченко, который сегодня выиграл бой у пуэрториканца Хосе Педрасы, заработал два миллиона долларов.
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