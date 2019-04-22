Важно, чтобы продолжились реформы и евроатлантический курс: слишком много крови пролито, чтобы Украина начала мыслить по-другому, - глава МИД Литвы Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс надеется, что курс Украины после президентских выборов не изменится.
Об этом сообщает Delfi.
"Если будут изменения в руководстве, будут и перемены, очень важно, чтобы продолжились реформы, евроатлантический курс. Это зависит от самой Украины, но там, где будет возможность, мы действительно постараемся присоединиться", – сказал министр.
Он также отметил на своей странице в Тwitter, что Украина выбрала перемены и Литва уважает этот выбор.
"Украина только решила измениться. Мы уважаем этот выбор и надеемся, что эти изменения будут способствовать освобождению, реформам и интеграции в Евроатлантическое семьи", - написал Линкявичюс и отметил, что слишком много было вложено, и слишком много крови пролито за эти изменения.
"Украина - это Европа!" - завершил свое сообщение Глава МИД Литвы.
Delfi также сообщает, что Линкявичюс подтвердил свой визит в Киев на следующей неделе в четверг.
"Думаю, что мы встретимся и с нынешним руководством, и с будущим, зря времени точно не потратим и постараемся дальше поддерживать существующие связи", - отметил министр.