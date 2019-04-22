  1. Главная
  2. Новости
  3. Важно, чтобы продолжились реформы и евроатлантический курс: слишком много крови пролито, чтобы Украина начала мыслить по-другому, - глава МИД Литвы Линкявичюс
Газета День Газета День ·
· Выборы · Литва
Важно, чтобы продолжились реформы и евроатлантический курс: слишком много крови пролито, чтобы Украина начала мыслить по-другому, - глава МИД Литвы Линкявичюс

Важно, чтобы продолжились реформы и евроатлантический курс: слишком много крови пролито, чтобы Украина начала мыслить по-другому, - глава МИД Литвы Линкявичюс (2 новости)

«Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс надеется, что курс Украины после президентских выборов не изменится»

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс надеется, что курс Украины после президентских выборов не изменится.

Об этом сообщает Delfi.

"Если будут изменения в руководстве, будут и перемены, очень важно, чтобы продолжились реформы, евроатлантический курс. Это зависит от самой Украины, но там, где будет возможность, мы действительно постараемся присоединиться", – сказал министр.

Он также отметил на своей странице в Тwitter, что Украина выбрала перемены и Литва уважает этот выбор.

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить…
Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить…

"Украина только решила измениться. Мы уважаем этот выбор и надеемся, что эти изменения будут способствовать освобождению, реформам и интеграции в Евроатлантическое семьи", - написал Линкявичюс и отметил, что слишком много было вложено, и слишком много крови пролито за эти изменения.

"Украина - это Европа!" - завершил свое сообщение Глава МИД Литвы.

Delfi также сообщает, что Линкявичюс подтвердил свой визит в Киев на следующей неделе в четверг.

"Думаю, что мы встретимся и с нынешним руководством, и с будущим, зря времени точно не потратим и постараемся дальше поддерживать существующие связи", - отметил министр.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.04.19, 11:59 Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс надеется, что курс Украины после президентских выборов не изменится.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Трамп и Кадыров. Реакция мира на победу Зеленского

Трамп и Кадыров. Реакция мира на победу Зеленского
Нетрезвый избиратель на участке избил полицейского

Нетрезвый избиратель на участке избил полицейского
Леди Зе: кто такая Елена Зеленская и что известно о предстоящей первой леди Украины

Леди Зе: кто такая Елена Зеленская и что известно о…
Генпрокуратура вызывает Ложкина, Гонтареву и Филатова для вручения подозрения и допроса по &quot;делу Курченко&quot;

Генпрокуратура вызывает Ложкина, Гонтареву и Филатова для вручения подозрения и…
Трамп подтвердил готовность США поддерживать реформы в Украине в разговоре с Зеленским

Трамп подтвердил готовность США поддерживать реформы в Украине в разговоре…
Команда Порошенко будет продолжать европейский вектор развития Украины, - Герасимов

Команда Порошенко будет продолжать европейский вектор развития Украины, - Герасимов
Одесситка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на международном турнире по карате

Одесситка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на международном турнире по…
Совет Европы надеется на продолжение сотрудничества с Украиной в сфере реформ

Совет Европы надеется на продолжение сотрудничества с Украиной в сфере…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.