Важно, чтобы продолжились реформы и евроатлантический курс: слишком много крови пролито, чтобы Украина начала мыслить по-другому, - глава МИД Литвы Линкявичюс (2 новости) «Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс надеется, что курс Украины после президентских выборов не изменится»

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс надеется, что курс Украины после президентских выборов не изменится.

Об этом сообщает Delfi.

"Если будут изменения в руководстве, будут и перемены, очень важно, чтобы продолжились реформы, евроатлантический курс. Это зависит от самой Украины, но там, где будет возможность, мы действительно постараемся присоединиться", – сказал министр.

Он также отметил на своей странице в Тwitter, что Украина выбрала перемены и Литва уважает этот выбор.

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"Украина только решила измениться. Мы уважаем этот выбор и надеемся, что эти изменения будут способствовать освобождению, реформам и интеграции в Евроатлантическое семьи", - написал Линкявичюс и отметил, что слишком много было вложено, и слишком много крови пролито за эти изменения.

"Украина - это Европа!" - завершил свое сообщение Глава МИД Литвы.

Delfi также сообщает, что Линкявичюс подтвердил свой визит в Киев на следующей неделе в четверг.

"Думаю, что мы встретимся и с нынешним руководством, и с будущим, зря времени точно не потратим и постараемся дальше поддерживать существующие связи", - отметил министр.