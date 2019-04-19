Вблизи линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ

Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия разбился к западу от города Горловка из-за действия радиопомех, сообщили в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.Вечером 18 апреля команда специальной мониторинговой миссии ОБСЕ запустила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия для полета над подконтрольными и не подконтрольными правительству районами Донецкой области, который был потерян вследствие радиопомех. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 19 апреля.

По данным мониторинговой миссии, БПЛА терял сигнал обоих GPS-модулей вследствие действия радиопомех, пролетая над районом вблизи города Угледар, подконтрольного правительству Украины.

Команда миссии потеряла контроль над беспилотником, пытаясь направить аппарат к наземной станции контроля полетов неподалеку от населенного пункта Степановка, подконтрольного Украине.

"По оценке СММ, БПЛА разбился в 2.36 в районе к западу от города Горловка (не подконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и к северо-востоку от поселка Новгородское (подконтрольный правительству, 35 км к северу от Донецка)", сообщили в СММ.

В миссии сообщили, что пока слишком рано делать выводы о причинах инцидента.

"Район, где, предположительно, разбился БПЛА, расположен вблизи линии соприкосновения и считается значительно заминированным, поэтому доступ СММ к этому району крайне ограничен. Днем 19 апреля погодные условия не позволили осуществить полет БПЛА среднего радиуса действия. Миссия принимает неотложные меры для установления местоположения БПЛА дальнего радиуса действия", заявили в ОБСЕ.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

Наблюдатели неоднократно заявляли об обстрелах их беспилотников на Донбассе.