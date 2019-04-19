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Вблизи линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ

Вблизи линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ (4 новости)

«Возле линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ»

Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия разбился к западу от города Горловка из-за действия радиопомех, сообщили в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.Вечером 18 апреля команда специальной мониторинговой миссии ОБСЕ запустила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия для полета над подконтрольными и не подконтрольными правительству районами Донецкой области, который был потерян вследствие радиопомех. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 19 апреля.

По данным мониторинговой миссии, БПЛА терял сигнал обоих GPS-модулей вследствие действия радиопомех, пролетая над районом вблизи города Угледар, подконтрольного правительству Украины.

Команда миссии потеряла контроль над беспилотником, пытаясь направить аппарат к наземной станции контроля полетов неподалеку от населенного пункта Степановка, подконтрольного Украине.

"По оценке СММ, БПЛА разбился в 2.36 в районе к западу от города Горловка (не подконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и к северо-востоку от поселка Новгородское (подконтрольный правительству, 35 км к северу от Донецка)", сообщили в СММ.

В миссии сообщили, что пока слишком рано делать выводы о причинах инцидента.

"Район, где, предположительно, разбился БПЛА, расположен вблизи линии соприкосновения и считается значительно заминированным, поэтому доступ СММ к этому району крайне ограничен. Днем 19 апреля погодные условия не позволили осуществить полет БПЛА среднего радиуса действия. Миссия принимает неотложные меры для установления местоположения БПЛА дальнего радиуса действия", заявили в ОБСЕ.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

Наблюдатели неоднократно заявляли об обстрелах их беспилотников на Донбассе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Вблизи линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ»
Фото В Донецкой области разбился беспилотник ОБСЕ
Фото Вблизи линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ
Фото Вблизи линии соприкосновения в Донецкой области разбился беспилотник ОБСЕ
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Телеграф Телеграф  ·  19.04.19, 22:07 Возле линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ.
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