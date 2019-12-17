"Вечерний квартал" в новом номере "извинился" перед Гонтаревой

Во время шоу "Вечерний квартал" актер Евгений Кошевой на мотив песни "Горіла хата, палала" исполнил новые куплеты, посвященные экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Актер в номере попросил прощения у Гонтаревой и заверил, что ей построят новую дачу.

"Вечерний квартал" посвятил новый номер экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Видео выступления обнародовала 16 декабря в Facebook спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберем на карточку, на "Дельта банка" карточку. За то, что звучала песня та, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", спел со сцены шоумен Евгений Кошевой.

Он добавил, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам ... в Лондоне".

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Песню Кошевой исполнил на мотив "Горіла хата, палала".

19 октября состоялся концерт "Квартала 95" с музыкальным номером о поджоге дома Гонтаревой, который исполнили хор имени Веревки и Кошевой. Они спели: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала". Также звучали слова о том, что "хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича" и "хата згоріла від стида". В комментариях под видео многие пользователи раскритиковали номер. Гонтарева назвала произошедшее "позором".

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что ему стыдно за хор имени Веревки. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов высказал мнение, что номер "Квартала" будет прямо и негативно влиять на инвестиционный климат в Украине.

В студии "Квартал 95" заявили, что деятельность коллектива это острая политическая сатира, чем они занимались и будут заниматься дальше.

Гонтарева возглавляла Нацбанк Украины с июня 2014-го по март 2018 года. Сейчас живет в Лондоне. О переезде туда она сообщила в ноябре 2018 года. 17 сентября 2019 года неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом. Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Обновлено в 10:07 Сидели и ржали: всплыли новые детали в скандале с хором Веревки

Обновлено в 10:49 В новом концерте "Квартала 95" был показан еще один номер, посвященный экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.