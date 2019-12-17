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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 10:49
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"Вечерний квартал" в новом номере "извинился" перед Гонтаревой

"Вечерний квартал" в новом номере "извинился" перед Гонтаревой (9 новостей)

«Вечерний квартал посвятил очередной номер бывшему руководителю Нацбанка Валерии Гонтаревой»

Во время шоу "Вечерний квартал" актер Евгений Кошевой на мотив песни "Горіла хата, палала" исполнил новые куплеты, посвященные экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Актер в номере попросил прощения у Гонтаревой и заверил, что ей построят новую дачу.

"Вечерний квартал" посвятил новый номер экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Видео выступления обнародовала 16 декабря в Facebook спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберем на карточку, на "Дельта банка" карточку. За то, что звучала песня та, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", спел со сцены шоумен Евгений Кошевой.

Он добавил, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам ... в Лондоне".

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Песню Кошевой исполнил на мотив "Горіла хата, палала".

19 октября состоялся концерт "Квартала 95" с музыкальным номером о поджоге дома Гонтаревой, который исполнили хор имени Веревки и Кошевой. Они спели: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала". Также звучали слова о том, что "хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича" и "хата згоріла від стида". В комментариях под видео многие пользователи раскритиковали номер. Гонтарева назвала произошедшее "позором".

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что ему стыдно за хор имени Веревки. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов высказал мнение, что номер "Квартала" будет прямо и негативно влиять на инвестиционный климат в Украине.

В студии "Квартал 95" заявили, что деятельность коллектива это острая политическая сатира, чем они занимались и будут заниматься дальше.

Гонтарева возглавляла Нацбанк Украины с июня 2014-го по март 2018 года. Сейчас живет в Лондоне. О переезде туда она сообщила в ноябре 2018 года. 17 сентября 2019 года неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом. Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Обновлено в 10:07 Сидели и ржали: всплыли новые детали в скандале с хором Веревки

Обновлено в 10:49 В новом концерте "Квартала 95" был показан еще один номер, посвященный экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  17.12.19, 04:49 Очередной номер “Вечернего квартала” был посвящен бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтарева. В этот раз комики решили “извиниться” перед Гонтаревой. Соответствующее…
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Телеграф Телеграф  ·  17.12.19, 07:42 "Вечерний квартал" посвятил очередной номер бывшему руководителю Нацбанка Валерии Гонтаревой.
ForUm ForUm  ·  17.12.19, 08:00 Студия «Квартал 95» подготовила новый номер, посвященный бывшей главе Нац банка Валерии Гонтаревой.Фрагмент новогоднего выпуска «Квартала» опубликовала в Facebook пресс-секретарь…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  17.12.19, 08:58 Новая песня в адрес экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой прозвучала в программе "Вечерний квартал". Соответствующее видео появилось поздно вечером в понедельник, 16 декабря, на странице…
Фокус Фокус  ·  17.12.19, 08:59 "Вечерний квартал" посвятил новый номер экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой. Видео опубликовала пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук в Facebook. "У женщины прошу прощения, снова построим дачу…
РБК Украина РБК Украина  ·  17.12.19, 10:07 "Квартал 95" посвятил новую песню Гонтаревой на съемках своей новогодней программы "Вечернего Квартала". Шоу во Дворце "Украина" в Киеве посетил также президент Владимир Зеленский. Актеры использовали…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.12.19, 10:49 В новом концерте "Квартала 95" был показан еще один номер, посвященный экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.
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