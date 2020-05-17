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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 19:08
· COVID-19
Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти поначалу занижали статистику по COVID-19

Ведущий эпидемиолог Китая признал, что власти поначалу занижали статистику по COVID-19 (5 новостей)

«Раніше в Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавірусу»

Старший медицинский советник китайского правительства и публичное лицо борьбы Китая против COVID-19 Чжун Наньшань заявил, что власти города Ухань, где возникла первая вспышка коронавируса, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания. Уханьские власти неделями повторяли, что доказательств этому нет, и называли вспышку "предотвратимой и контролируемой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Наньшаня изданию CNN.

"В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале (вспышки коронавируса - ред.) они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас инфицируется большее количество людей", - сказал он.

Отмечается, что именно Наньшань, прибывший в Ухань 18 января, спустя два дня публично подтвердил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, в то время как власти это отрицали,

По его словам, подозрения возникли подозрения после того, как официальное число заболевших в Ухане - 41 человек - ...

Обновлено в 18:33 Раніше в Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавірусу

Обновлено в 19:08 Когда в городе уже было трое умерших, а сведения о заболевших поступали из-за рубежа, официальная статистика оставалась на уровне "41 заболевший".

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.05.20, 13:57 Власти китайского города Ухань, где возникла пандемия коронавируса COVID-19, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания. Чиновники неделями повторяли, что доказательств этому…
УНН УНН  ·  17.05.20, 17:11 Власти города Ухань, где возникла первая вспышка коронавируса, сначала замалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания. Об этом старший медицинский советник китайского правительства Чжун…
Главком Главком  ·  17.05.20, 18:33 Раніше в Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавірусу
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.05.20, 19:08 Когда в городе уже было трое умерших, а сведения о заболевших поступали из-за рубежа, официальная статистика оставалась на уровне "41 заболевший".
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