Ведущий защитник "Динамо" прошел медосмотр в новом клубе

Защитник Динамо Тамаш Кадар прошел медицинское обследование в МОЛ Фехервар, ставшим серебряным призером чемпионата прошлого сезона, сообщает nb1.hu.
Ожидается, что в ближайшее время клубы официально объявят о трансфере.
Отметим, что в текущем сезоне Кадар отыграл за Динамо 20 поединков, отметившись одной результативной передачей.
На данный момент МОЛ Фехервар занимает второе место в чемпионате, отставая на 4 очка от лидера таблицы Ференцвароша.
Ранее Кадар заявил, что у Динамо закончились деньги, комментируя тренировочный сбор в Турции.