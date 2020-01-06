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Ведущий защитник "Динамо" прошел медосмотр в новом клубе (3 новости) «Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар прошел медосмотр в венгерском Фехерваре Игрок прибыл в расположение нового клуба 4 или 5 января.…»

Защитник Динамо Тамаш Кадар прошел медицинское обследование в МОЛ Фехервар, ставшим серебряным призером чемпионата прошлого сезона, сообщает nb1.hu.

Ожидается, что в ближайшее время клубы официально объявят о трансфере.

Отметим, что в текущем сезоне Кадар отыграл за Динамо 20 поединков, отметившись одной результативной передачей.

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На данный момент МОЛ Фехервар занимает второе место в чемпионате, отставая на 4 очка от лидера таблицы Ференцвароша.

Ранее Кадар заявил, что у Динамо закончились деньги, комментируя тренировочный сбор в Турции.