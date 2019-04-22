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Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила

Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила (3 новости)

«Также узнайте, чем можно заниматься в начале Страстной недели»

В Великий понедельник верующие вспоминают патриарха Иосифа, которого завистливые братья продали в рабство в Египет.

ФОТО К НОВОСТИ: «Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила»
Фото Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила
Фото Великий понедельник: что можно и что нельзя делать в этот день
Фото Великий понедельник 2019: что нельзя делать в этот день
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Апостроф Апостроф  ·  22.04.19, 07:00 22 апреля православные верующие отмечают Великий понедельник. Именно в этот день люди начинают готовиться к празнованию важного христианского праздника - Пасхи. В это время действует множество правил…
Обозреватель Обозреватель  ·  22.04.19, 11:39 Также узнайте, чем можно заниматься в начале Страстной недели
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Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила

Великий понедельник: что можно и нельзя делать, традиции и правила
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