Великобритания инициирует внесение "Новичка" в Конвенцию о запрещении химоружия (4 новости) «Великобритания выступила в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с предложением внести Новичок в Конвенцию о запрещении химического оружия»

В представительстве Великобритании в Организации по запрещению химического оружия заявили, что внесение нервно-паралитического агента "Новичок" в Конвенцию о запрещении химического оружия поможет укрепить международную архитектуру безопасности.Великобритания на 89-й сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выступила за внесение нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Конвенцию о запрещении химического оружия. Об этом 10 октября сообщили в представительстве Великобритании при ОЗХО в Twitter.

"Сегодня Великобритания поддержала инициативу в ОЗХО, чтобы обновить приложение к Конвенции о химическом оружии, чтобы специально включить нервно-паралитическое вещество "Новичок". Это поможет укрепить международную архитектуру безопасности, которая запрещает использование химического оружия после атаки в Солсбери", отметили в ведомстве.

В марте "Новичком" были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заболел также полицейский Ник Бейли, работавший на месте инцидента.

В июне после отравления "Новичком" были госпитализированы жители Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс.

В Киеве открылись масштабная ежегодная выставка «Оружие и безопасность»,…

По информации The Sun, пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери, которые находятся в 1,6 км от места, где в марте "Новичком" были отравлены Скрипали. Следствие не считает инцидент с Роули и Стерджесс спланированным покушением. По словам министра безопасности Великобритании Бена Уоллеса, пострадавшая пара не была связана со Скрипалями.

Роули сообщил следователям, что нашел флакон с жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та нанесла жидкость себе на лицо и запястья.

Все пострадавшие, кроме Стерджесс, выжили.

Лондон утверждает, что "Новичок" разработали в России. Москва эту информацию отрицает.

5 сентября в прокуратуре Британии назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей. Сообщалось, что это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами Главного управления (ранее Главное разведывательное управление, ГРУ) Генштаба РФ. Британские власти предполагают, что Петров и Боширов псевдонимы.