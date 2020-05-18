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Великобритания продлила на три года учебную миссию для украинских военных (5 новостей) «В Геншабе ВСУ заявили, что Великобритания еще на три года, продолжила учебную миссию для украинских военнослужащих»

Великобритания еще на три года, до 2023 года, продолжила учебную миссию ORBITAL для украинских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Министерство обороны Великобритании продлило срок учебно-тренировочной операции ORBITAL - "Развитие партнерства - Украина" к марту 2023 года", - говорится в сообщении.

Так, программой операции предусмотрено проведение профессиональной подготовки для тысяч украинских военнослужащих.

Сообщается, что отныне активное обучение будет проводиться и с корабельным составом ВМС Украины.

Ранее в УНН сообщалось, что британские инструкторы начали подготовку украинских морских пехотинцев.

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Обновлено в 15:54 "Министерство обороны Великобритании продлило срок учебно-тренировочной операции ORBITAL - "Развитие партнерства - Украина" к марту 2023 года", - говорится в сообщении.

Обновлено в 16:17 Как отметили в ВСУ, программой операции предусмотрено проведение профессиональной подготовки для тысячи украинских военных. При этом также будет проводиться обучение и с корабельным составом ВМС Украины.