Великобритания в июне начнет открывать рынки и магазины (3 новости) «В Великобритании в июне вновь откроются магазины, универмаги и торговые центры, которые были закрыты на карантин в связи с коронавирусом»

Великобритания с 1 июня возобновит работу автосалонов и рынков после карантина, а не раньше 15 июня откроются небольшие магазины и торговые центры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Великобритания открывает автосалоны и уличные рынки с 1 июня, а универмаги и небольшие магазины смогут открыть свои двери не раньше 15 июня", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Указано, что возобновить свою работу они смогут при условии соблюдения необходимых мер безопасности.

"Магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами и электроникой, аукционные дома, фотостудии и крытые рынки, как ожидается, смогут открыть свои двери с 15 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновление работы мелких предпринимателей возможно лишь после оценки рисков и уверенности в том, что они могут с ними справиться, а также после соответствующих консультаций с представителями профсоюзов и работниками.

"Мы делаем осторожные, но продуманные...