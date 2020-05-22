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Великобританія з 8 червня вводить двотижневий карантин для всіх туристів

Великобританія з 8 червня вводить двотижневий карантин для всіх туристів (3 новости)

«Порушникам загрожує штраф в розмірі однієї тисячі фунтів стерлінгів»

Великобритания вводит карантин для всех приезжих. С 8 июня все кто приъезжает в Великобритании должны будут придерживаться двухнедельного карантина.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что люди, приезжающие должны сообщить, где они остановились, чтобы у власти была возможность убедиться, что они соблюдают карантин. Проверки будут выборочными.

"Сейчас мы преодолели пик заболеваний на коронавирус, и мы должны принять меры для защиты от завезенных случаев, которые могут увеличить количество случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Также нарушителям грозит штраф в размере одной тысячи фунтов стерлингов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  22.05.20, 20:54 З 8 червня всі хто в'їжджає до Великої Британії повинні будуть дотримуватися 14-денного карантину
Главком Главком  ·  22.05.20, 22:48 Порушникам загрожує штраф в розмірі однієї тисячі фунтів стерлінгів
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