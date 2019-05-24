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Велосипеды можно бесплатно перевозить в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" при условии их разборки и упаковки

Велосипеды можно бесплатно перевозить в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" при условии их разборки и упаковки (4 новости)

«Укрзализныця разрешила бесплатно перевозить велосипеды в скоростных поездах - Интерсити и Интерсити+»

Укрзализныця разрешила бесплатно перевозить велосипеды в поездах Интерсити и Интерсити+ при условии их разборки и упаковки с 23 мая. Об этом в Facebook написал председатель правления компании Евгений Кравцов.

"С сегодняшнего дня (23 мая) перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в "Интерсити" и "Интерсити+". Наша внутренняя бюрократия требует такие решения подтверждать документально - телеграмма соответствующим подразделениям отправлена", - написал он.

При этом он пояснил, что Укрзализныця не имеет технической возможности для перевозки велосипедов, однако не будет брать дополнительную плату за перевозку велосипедов при условии их разборки и правильной упаковки.

Ранее спальный поезд Киев-Варшава Укрзализныци вошел в список лучших ночных поездов Европы, составленный изданием CNN.

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