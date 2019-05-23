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Венецианская комиссия оценит закон о языке (9 новостей) «Ей поступил запрос на анализ документа»

Европейская комиссия за демократию через право - Венецианская комиссия, получила запрос оценить украинский закон о языке.

Президент Венецианской комиссии в Страсбурге получил письмо с просьбой дать заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка", сообщает пресс-служба Совета Европы.

Текст закона был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 25 апреля. Над ним работали более двух лет.

15 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного.

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"Не модно не знать украинского языка", - сказал Порошенко.

Он поблагодарил всех, кто работал над написанием и принятием закона.

Обновлено в 14:45 Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос оценить украинский закон о языке.

Обновлено в 15:34 Ей поступил запрос на анализ документа