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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 15:34
Венецианская комиссия оценит закон о языке

Венецианская комиссия оценит закон о языке (9 новостей)

«Ей поступил запрос на анализ документа»

Европейская комиссия за демократию через право - Венецианская комиссия, получила запрос оценить украинский закон о языке.

Президент Венецианской комиссии в Страсбурге получил письмо с просьбой дать заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка", сообщает пресс-служба Совета Европы.

Текст закона был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 25 апреля. Над ним работали более двух лет.

15 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного.

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"Не модно не знать украинского языка", - сказал Порошенко.

Он поблагодарил всех, кто работал над написанием и принятием закона.

Обновлено в 14:45 Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос оценить украинский закон о языке.

Обновлено в 15:34 Ей поступил запрос на анализ документа

ФОТО К НОВОСТИ: «Венецианская комиссия оценит закон о языке»
Фото Венецианская комиссия оценит закон о языке
Фото Венецианская комиссия оценит закон о языке
Фото В Страсбурге берутся за украинский языковой закон
Фото Украинский закон о языке оценит Венецианская комиссия
Фото Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
Фото Венецианская комиссия возьмется за украинский закон о языке
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.19, 13:07 Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос оценить украинский закон о языке.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.05.19, 13:15 Закон был подписан президентом Украины 15 мая.
Канал 112 Канал 112  ·  23.05.19, 13:47 Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос оценить украинский закон о языке. Об этом говорится в сообщении, которое обнародовала пресс-служба Совета Европы. …
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  23.05.19, 13:48 Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, получила запрос и проанализирует закон о функционировании украинского языка как государственного
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.19, 13:58 Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос оценить украинский закон о языке.
АТН АТН  ·  23.05.19, 14:12 Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос на оценку украинского закона о языке.
Телеграф Телеграф  ·  23.05.19, 14:45 Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос оценить украинский закон о языке.
Обозреватель Обозреватель  ·  23.05.19, 15:34 Ей поступил запрос на анализ документа
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Венецианская комиссия оценит закон о языке
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