Венецианская комиссия оценит закон о языке

Европейская комиссия за демократию через право - Венецианская комиссия, получила запрос оценить украинский закон о языке.
Президент Венецианской комиссии в Страсбурге получил письмо с просьбой дать заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка", сообщает пресс-служба Совета Европы.
Текст закона был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 25 апреля. Над ним работали более двух лет.
15 мая тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного.
"Не модно не знать украинского языка", - сказал Порошенко.
Он поблагодарил всех, кто работал над написанием и принятием закона.
Обновлено в 14:45 Венецианская комиссия (Комиссия за демократию через право Совета Европы) получила запрос оценить украинский закон о языке.
Обновлено в 15:34 Ей поступил запрос на анализ документа