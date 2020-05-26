Венедиктова обвиняет САП в бездействии и обещает отреагировать (4 новости и 1 видео) «Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и пообещала реакцию со…»

Генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездеятельности. Свое недовольство она выразила с помощью видеообращения, опубликованного во вторник, 26 мая.

"Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены", - заявила генпрокурор.

По ее словам, 24 марта на совещании с руководителями НАБУ и САП согласовали меры по противодействию антикоррупционным правонарушением, но за два месяца ничего не изменилось.

Венедиктова привела несколько примеров.

Как сообщалось, глава САП Назар Холодницкий получил за апрель 241 517 ...