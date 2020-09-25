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Венедиктова пообещала иностранцам честное проведение конкурса на руководителя САП

Венедиктова пообещала иностранцам честное проведение конкурса на руководителя САП (3 новости)

«Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с международными партнерами Украины, на которой обсудила вопрос обеспечения организации работы комиссии по проведению…»

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время встречи с международными партнерами обсудила процесс обеспечения организации работы комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"Самое важное для нас - сделать процесс конкурса на должность главы САП прозрачным, публичным и понятным как для украинского общества, так и для международных партнеров нашего государства. Задача Офиса Генпрокурора действовать четко в рамках закона, обеспечить этот процесс на высоком уровне, не вмешиваясь никоим образом в работу комиссии. Украине чрезвычайно нужен действительно независимый и профессиональный руководитель антикоррупционной прокуратуры", - сказала Венедиктова.

Она также добавила, что во время конкурса должен быть выбран не только руководитель САП, но и его первый заместитель и заместитель, руководитель подразделения. Проводить конкурс будет конкурсн...

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.09.20, 19:23 Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу с международными партнерами Украины, на которой обсудила вопрос обеспечения организации работы комиссии по проведению конкурса на занятие административных…
Страна.ua Страна.ua  ·  25.09.20, 19:54 ...
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