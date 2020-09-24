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Венедиктова сократила должность своего заместителя Любовича

Венедиктова сократила должность своего заместителя Любовича (4 новости)

«Заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой Андрей Любович сообщил, что его должность сократили»

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова решила сократить должность одного из своих заместителей, которую занимал Андрей Любович. Ранее у них возник конфликт из-за ситуации с Окружным админсудом Киева.

Информацию о сокращении должности Андрея Любовича сам прокурор подтвердил в комментарии "Украинской правде".

Несмотря на сокращение должности, самого Любовича из офиса генпрокурора не увольняли. Впрочем пока неизвестно, на какой должности он продолжает работать в правоохранительных органах.

Андрей Любович курировал направление расследований Госбюро расследований дела Майдана, нарушения прав граждан со стороны правоохранителей, военных преступлений и тому подобное.

Коротко о ситуации с Любовичем:

  • Его своим заместителем лично назначила Ирина Венедиктова вскоре после своего назначения в марте 2020 года. Андрея Любовича считают креатурой Игоря Коломойского.

  • Впоследствии СМИ сообщали, что Любовича перестали звать на общие совещания руководства Офиса генпрокурора. Он был третьим таким после Назара Холодницького и Гюндуза Мамедова.

  • Причиной конфликта якобы стала ситуация вокруг Окружного административного суда Киева. Прокурор согласовывал подозрения судьям, а сам Офис генпрокурора, по сообщениям СМИ, хотел сорвать операцию НАБУ.

    • ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    Украинская правда Украинская правда  ·  24.09.20, 12:46 Заместитель генерального прокурора Ирины Венедиктовой Андрей Любович сообщил, что его должность сократили.
    Страна.ua Страна.ua  ·  24.09.20, 13:22 ...
    РБК Украина РБК Украина  ·  24.09.20, 13:46 Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сократила должность заместителя, которую занимал Андрей Любович. В 2012 году он получил награду от тогдашнего президента Виктора Януковича за расследование серии…
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