Венедиктова сократила должность своего заместителя Любовича

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова решила сократить должность одного из своих заместителей, которую занимал Андрей Любович. Ранее у них возник конфликт из-за ситуации с Окружным админсудом Киева.
Информацию о сокращении должности Андрея Любовича сам прокурор подтвердил в комментарии "Украинской правде".
Несмотря на сокращение должности, самого Любовича из офиса генпрокурора не увольняли. Впрочем пока неизвестно, на какой должности он продолжает работать в правоохранительных органах.
Андрей Любович курировал направление расследований Госбюро расследований дела Майдана, нарушения прав граждан со стороны правоохранителей, военных преступлений и тому подобное.
Коротко о ситуации с Любовичем: