Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту – Мадуро (3 новости) «Страна уже продает за эту цифровую валюту железо и сталь»

В 2020 году венесуэльская нефть будет продаваться за криптовалюту Petro.Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Nacional.

По его словам, за криптовалюту Венесуэла уже продает железо и сталь.

"Мы собираемся продавать венесуэльскую нефть за Petro. Мы уже продаем за него венесуэльские железо и сталь. У нас есть подписанный контракт на продажу нефти, стали, железа, алюминия и части добываемого золота за Petro", - сообщил Мадуро.

Он отметил, что введение операций с криптовалютой стало ответной мерой на экономические санкции США.

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По его словам, внедрение Petro в повседневный обиход жителей Венесуэлы проходит успешно. Он заявил, что тестовые выплаты пенсионерам и государственным служащим в национальной криптовалюте дали позитивный эффект.

Каракас запустил криптовалюту Petro в феврале 2018 года для преодоления финансовой блокады со стороны Соединенных Штатов. Petro построен на блокчейн-платформе Ethereum. К нему привязана новая валюта Венесуэлы суверенный боливар, который ввели после гиперинфляции прежней валюты - венесуэльского боливара.