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Венгрия и Словакия совместно готовятся к риску прекращения поставки газа через Украину

Венгрия и Словакия совместно готовятся к риску прекращения поставки газа через Украину (4 новости)

«Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия готовятся к случаю, если газ перестанет поступать…»

Венгрия и Словакия готовятся к совместным действиям на случай, если газ перестанет поступать через Украину с января 2020 года. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

"На данный момент между Украиной и Россией не существует соглашения о транзите газа на период, начинающийся с 1 января 2020 года, и, соответственно, может легко сложиться ситуация, когда поставки природного газа из России не будут поступать в Венгрию или Словакию, и это то, к чему мы должны готовиться", - заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто после переговоров со словацким министром экономики Петером Жигой.

По словам Сийярто, он и Жига договорились готовиться к этому риску вместе. Глава МИД Венгрии упомянул о возможности создания южного газотранспортного пути через расширение газопровода Турецкий поток на территории Сербии и Болгарии.

"Это, кроме поставки газа Венгрии, также позволит поставку газа в Словакию через венгерско-словацкий газовый интерконнектор", - говорится в сообщении.

Словакия заявила, что поддерживает транзит газа через Украину после 2019-го
Словакия заявила, что поддерживает транзит газа через Украину после 2019-го

Сийярто подчеркнул: "Доказано, что правильным решением было построить интерконнектор, соединяющий венгерские и словацкие газопроводные сети".

Вместе с тем, Сийярто отметил, что ранее договорился с генеральным директором Газпрома Алексеем Миллером о том, что доля российского газа, необходимого в следующем году, которая должна поступить через Украину, будет принята Венгрией авансом через Австрию уже в этом году и находиться в ее хранилищах.

Как известно, контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Два раунда переговоров при участии Еврокомиссии результатов не дали. Накануне Нафтогаз вновь озвучил предложение РФ по транзиту газа.

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Фото Венгрия и Словакия совместно готовятся к риску прекращения поставки газа через Украину
Фото Венгрия и Словакия готовятся к прекращню транзита газа через Украину
Фото Венгрия и Словакия готовятся к прекращению транзита газа через Украину
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Телеграф Телеграф  ·  26.04.19, 16:36 Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия готовятся к случаю, если газ перестанет поступать через Украину.
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