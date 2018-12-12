Венгрия поддержит продление санкций против России, чтобы "не нарушать единство ЕС" (5 новостей) «Будапешт не будет сопротивляться продлению экономических санкций ЕС против России»

Правительство Венгрии считает, что ограничительные меры против России не решают проблем. Несмотря на это, Будапешт поддержит продление санкций, чтобы не нарушать единство Евросоюза.Венгрия готова поддержать продление экономических санкций Евросоюза против России. Об этом 12 декабря в Брюсселе (Бельгия) заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает пресс-служба венгерского правительства.

По словам члена правительства, венгерская экономика понесла серьезные убытки из-за контрсанкций России.

"Правительство считает, что эти ограничения нецелесообразны для решения проблем, связанных с Россией, но не будет нарушать единство Евросоюза", отметил он.

В сентябре 2018 года Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины, на шесть месяцев до 15 марта 2019 года.

Германия не планирует новые санкции против России

Помимо этих санкций, в отношении России действуют секторальные ограничительные меры, а также санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году.

Глава Евросовета Дональд Туск заявлял, что на саммите ЕС 13 14 декабря обсудят продление санкций против РФ.

Обновлено в 21:16 Сообщается, что лидеры стран ЕС на саммите 13-14 декабря будут обсуждать продление еще на полгода санкции против России из-за агрессии против Украины

Обновлено в 22:38 Будапешт не будет сопротивляться продлению экономических санкций ЕС против России.