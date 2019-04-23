Венгрия поздравила Зеленского с победой на выборах (4 новости) «Виктор Орбан поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил лидера украинских президентских выборов Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба правительства Венгрии.

"Позвольте воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить Вас с убедительной победой, с которой Вы были выбраны следующим президентом Украины", - отметил Орбан.

Он также отметил, что венгерское правительство будет продолжать работу над развитием украинско-венгерских отношений.

Законно избранный президент будет работать и с Радой, и с правительством,…

"В этих усилиях я рассчитываю на Вас и с нетерпением жду сотрудничества с вами", - добавил премьер-министр Венгрии.

Второй тур президентских выборов в Украине состоялся 21 апреля.