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Венгрия раскритиковала языковой закон Украины

Венгрия раскритиковала языковой закон Украины (5 новостей)

«Глава МИД Венгрии Петер Сийярто / УНИАН Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "неприемлемым" принятый в четверг, 25 апреля, Верховной…»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый в четверг Верховной радой закон о языке. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Hirado.

Сийярто подчеркнул, что украинский закон о языке нарушает права венгерского меньшинства и отражает видение президента Петра Порошенко, который, по словам венгерского министра, продвигал анти-венгерскую политику.

"Однако украинские избиратели подавляющим большинством выбрали другого президента, Владимира Зеленского, и покончили с эрой Порошенко", - сказал Сийярто.

"Мы надеемся, что на основе взаимного уважения и желания найти решение мы сможем прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины, с новым, избранным подавляющим большинством президентом", - заявил министр.

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По его словам, первые заявления избранного украинского президента дают повод для надежды.

"Наша цель вернуть дружбу между Венгрией и Украиной , и результаты последних президентских выборов в Украине дают нам некоторую надежду", - сказал Петер Сийярто.

Как сообщалось, нардепы приняли закон о языке во втором чтении 278 голосами. Действующий президент Украины Петр Порошенко сравнил закон о языке с автокефалией ПЦУ. 

В свою очередь, новоизбранный глава государства Владимир Зеленский заявил, что подпишет языковой закон после анализа документа на соблюдения прав украинцев. 

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