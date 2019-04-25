Венгрия раскритиковала языковой закон Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый в четверг Верховной радой закон о языке. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Hirado.

Сийярто подчеркнул, что украинский закон о языке нарушает права венгерского меньшинства и отражает видение президента Петра Порошенко, который, по словам венгерского министра, продвигал анти-венгерскую политику.

"Однако украинские избиратели подавляющим большинством выбрали другого президента, Владимира Зеленского, и покончили с эрой Порошенко", - сказал Сийярто.

"Мы надеемся, что на основе взаимного уважения и желания найти решение мы сможем прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины, с новым, избранным подавляющим большинством президентом", - заявил министр.

Кейт Миддлтон и Принц Гарри неожиданно совершили совместный выход в свет

По его словам, первые заявления избранного украинского президента дают повод для надежды.

"Наша цель вернуть дружбу между Венгрией и Украиной , и результаты последних президентских выборов в Украине дают нам некоторую надежду", - сказал Петер Сийярто.

Как сообщалось, нардепы приняли закон о языке во втором чтении 278 голосами. Действующий президент Украины Петр Порошенко сравнил закон о языке с автокефалией ПЦУ.

В свою очередь, новоизбранный глава государства Владимир Зеленский заявил, что подпишет языковой закон после анализа документа на соблюдения прав украинцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet