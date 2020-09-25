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Верещук поддерживает принятие закона о столице

Верещук поддерживает принятие закона о столице (5 новостей)

«Дмитрий Разумков  Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает многие пункты в законе о медиа, который будет…»

Нардеп и кандидат в мэры Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук заявила, что согласна с идеей разделить должности главы Киевской городской государственной администрации и городского головы, и добавила, что это в законопроекте о столице – не главное новшество.Законопроект "О городе Киеве столице Украины" №2143-3 может изменить ситуацию с управлением в столице, считает кандидат в мэры Киева от партии “Слуга народа” и нардеп от этой политсилы Ирина Верещук. Об этом она заявила в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 24 сентября.

"На самом деле 14-я статья данного законопроекта даже дает больше полномочий, расширяет те полномочия, которые на сегодня городской голова Киева [Виталий] Кличко имеет, сказала нардеп. В этом законопроекте закладывается отсутствие конфликта интересов: чтобы чиновники, главы коммунальных предприятий и так далее не могли быть депутатами Киевсовета. И вот тогда УДАР и другие партии, сформировавшие свой список из дейс...

ФОТО К НОВОСТИ: «Верещук поддерживает принятие закона о столице»
Фото Верещук поддерживает принятие закона о столице
Фото Разумков не поддерживает законопроект "О медиа" в нынешней редакции
Фото Разумков заявил, что не поддерживает многие пункты в законе о медиа
Фото Верещук заявила, что поддерживает законопроект о столице
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.09.20, 16:40 Киев. 25 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Принятие закона о столице может в корне изменить управление Киевом и сделает невозможным конфликт интересов, считает кандидат на должность мэра Киева, народный депутат…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.09.20, 20:59 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает законопроект "О медиа" в нынешней редакции. Об он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини. "По состоянию на сегодня…
УНН УНН  ·  25.09.20, 21:01 Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает многие пункты в законе о медиа, который будет вынесен на рассмотрение Рады на следующей пленарной неделе. Об этом он сказал в…
Новый Регион Новый Регион  ·  25.09.20, 21:35 Дмитрий Разумков  Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает многие пункты в законе о медиа, который будет вынесен на рассмотрение Рады на
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