Верещук поддерживает принятие закона о столице

Нардеп и кандидат в мэры Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук заявила, что согласна с идеей разделить должности главы Киевской городской государственной администрации и городского головы, и добавила, что это в законопроекте о столице – не главное новшество.Законопроект "О городе Киеве столице Украины" №2143-3 может изменить ситуацию с управлением в столице, считает кандидат в мэры Киева от партии “Слуга народа” и нардеп от этой политсилы Ирина Верещук. Об этом она заявила в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 24 сентября.

"На самом деле 14-я статья данного законопроекта даже дает больше полномочий, расширяет те полномочия, которые на сегодня городской голова Киева [Виталий] Кличко имеет, сказала нардеп. В этом законопроекте закладывается отсутствие конфликта интересов: чтобы чиновники, главы коммунальных предприятий и так далее не могли быть депутатами Киевсовета. И вот тогда УДАР и другие партии, сформировавшие свой список из дейс...