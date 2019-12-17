Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, - Арахамия (4 новости) «Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что сегодняшние события в Верховной Раде и под ней были спектаклем для срыва…»

Сегодня состоится заседание фракции "Слуга народа", где нардепы будут рассматривать пути решения блокирования трибуны. Об этом сообщил в кулуарах Рады председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Будем искать креативные пути и инновации ... я не знаю как, я не был в такой ситуации, когда все было заблокировано. Для нас это немного новая ситуация. Будем сегодня собираться фракцией и разбираться, какие есть пути решения этой ситуации", - отметил Арахамия, отвечая на вопрос, как "слуги народа" планируют работать с заблокированной трибуной.

Добавим, что Верховная Рада Украины досрочно завершила вечернее заседание для продолжения работы не в пленарном режиме. Представители депутатских фракций и групп вернутся к обсуждению рынка земли на внеочередном заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики.