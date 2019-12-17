  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, - Арахамия
Политика
УНН УНН ·
· Заседание · Блокирование
Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, - Арахамия

Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, - Арахамия (4 новости)

«Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что сегодняшние события в Верховной Раде и под ней были спектаклем для срыва…»

Сегодня состоится заседание фракции "Слуга народа", где нардепы будут рассматривать пути решения блокирования трибуны. Об этом сообщил в кулуарах Рады председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Будем искать креативные пути и инновации ... я не знаю как, я не был в такой ситуации, когда все было заблокировано. Для нас это немного новая ситуация. Будем сегодня собираться фракцией и разбираться, какие есть пути решения этой ситуации", - отметил Арахамия, отвечая на вопрос, как "слуги народа" планируют работать с заблокированной трибуной.

Добавим, что Верховная Рада Украины досрочно завершила вечернее заседание для продолжения работы не в пленарном режиме. Представители депутатских фракций и групп вернутся к обсуждению рынка земли на внеочередном заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  17.12.19, 15:46 Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание парламента. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады. Онлайн-трансляцию вел телеканал…
РБК Украина РБК Украина  ·  17.12.19, 15:55 Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вечернее заседание Верховной рады Украины может не состояться. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.Новость…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.12.19, 16:29 Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодняшние события в Верховной Раде и под ней были спектаклем для срыва работы парламента.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Баканов о пранкере Джокере: Это наше отражение

Баканов о пранкере Джокере: Это наше отражение
В Азербайджане Елена Зеленская выгуляла модные наряды

В Азербайджане Елена Зеленская выгуляла модные наряды
Россия расширила санкционный список по Украине

Россия расширила санкционный список по Украине
Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, - Арахамия

Верховная Рада откроет и сразу закроет вечернее пленарное заседание, -…
Пинчук был агентом КГБ: всплыло видео с доказательствами

Пинчук был агентом КГБ: всплыло видео с доказательствами
Суд обязал Генпрокуратуру выплатить Кулику миллион гривен

Суд обязал Генпрокуратуру выплатить Кулику миллион гривен
Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета

Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного…
Рада приняла закон о скаутской организации &quot;Пласт&quot; с предложениями Зеленского

Рада приняла закон о скаутской организации "Пласт" с предложениями Зеленского
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Страшная авария&quot;: на Сумщине грузовик протаранил поезд

"Страшная авария": на Сумщине грузовик протаранил поезд
Аэропорт &quot;Запорожье&quot; снова отменяет рейсы из-за тумана

Аэропорт "Запорожье" снова отменяет рейсы из-за тумана
Сергей Лямец: как &quot;уряд технократов&quot; решил заткнуть дыру в бюджете за счет госкомпаний, и у него, похоже, не получится

Сергей Лямец: как "уряд технократов" решил заткнуть дыру в бюджете…
Назначен директор кинофестиваля &quot;Молодость&quot;

Назначен директор кинофестиваля "Молодость"
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мне не нравится VAR, но он нужен»

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мне не нравится VAR, но он нужен»
Полиция задержала 26 человек из-за беспорядков возле Рады

Полиция задержала 26 человек из-за беспорядков возле Рады
Конституционный суд разрешил уменьшить до 300 количество народных депутатов

Конституционный суд разрешил уменьшить до 300 количество народных депутатов
Эффектная Ирина Шейк в металлическом боди украсила обложку глянца

Эффектная Ирина Шейк в металлическом боди украсила обложку глянца
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.