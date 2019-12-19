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Верховная Рада открылась и тут же ушла перерыв (4 новости) «Для голосования в сессионном зале зарегистрировались 319 народных депутатов»

Консультации спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова с главами фракций касаются скандала, который произошел вечером 18 декабря на заседании аграрного комитета.Из-за консультаций спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с главами фракция задерживается пленарное заседание украинского парламента, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Разумков открыл заседание и сразу же объявил о получасовом перерыве, который длится до сих пор.

По данным издания "РБК-Украина", консультации касаются скандала, который произошел вечером 18 декабря на заседании аграрного комитета.

Вечером 18 декабря на заседании аграрного комитета Рады произошла стычка между народными депутатами. Конфликт произошел во время рассмотрения законопроекта по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Европарламент намерен выделить €210 млн на образование в Украине

Парламентарии от "Оппозиционной партии "За жизнь" предложили председателю комитета Николаю Сольскому установить дедлайн рассмотрения поправок, Сольский поставил предложение на голосование, но члены комитета его не поддержали. После этого представители ОПЗЖ и "Батьківщини" начали кричать "Позор!" и потребовали завершить заседание.

Между нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой и депутатом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем произошел конфликт.